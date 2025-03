Zlatko Miletić poziva na strpljenje: Dodik i ostali doći će pred lice pravde, EUFOR ima mandat da asistira

NSRS je sinoć, u konfuziji izazvanoj žučnim raspravama, prijetnjama i uvredama, usvojila amandman na zakon o zaštiti ustavnog poretka RS, kojim se osniva Služba za zaštitu ustavnog uređenja RS. Njene nadležnosti bit će “prikupljanje podataka i sprečavanje djelatnosti na podrivanju ili rušenju ustavnog uređenja i bezbjednosti RS, istraživanje, prikupljanje, obrada i analiziranje podataka i saznanja od značanja za sigurnost RS i informisanje nadležnih republičkih organa i institucija o tim podacima”, pa je evidentno da RS, nakon nepoštivanja odluka Ustavnog suda BiH i zabrane rada Tužilaštva, Suda, VSTV-a i SIPA-e, nastoji preuzeti i nadležnosti Obavještajno – sigurnosne agencije (OSA) BiH. Iz toga se vidi da je ova priča već duže vrijeme pripremana i da, bez obzira da li se radi o OSA-i ili nekoj drugoj državnoj agenciji koju oni hoće da unište ili minimiziraju, ja to vidim kao još jedan nasrtaj i pokušaj separatističkog divljanja Milorada Dodika i klike oko njega. Nadam se da će nadležne institucije postupiti u skladu s nadležnostima, te da će Ustavni sud BiH reagirati kao i u odnosu na sve ove ostale akte koji su doneseni – kazao je za “Avaz” delegat u Domu naroda PSBIH i bivši direktor Federalne uprave policije (FUP) Zlatko Miletić.

Zgrožen je prijetnjama koje tokom sjednica NSRS stižu od funkcionera iz vlasti u RS.

– Pogotovo kad je u pitanju Stevandić i njegova prijetnja da to treba sve pobiti i ova dešavanja oko zastupnika Vukanovića. Takav kriminal i tako banditsko ponašanje, takve prijetnje i takvo targetiranje ljudi iz vlastitog naroda, mislim da je to nezapamćeno na ovim prostorima, pa i šire i nadam se da će se MUP RS-a, pošto vole da se hvale da oni istražuju sve i svakoga, pozabaviti tim kriminalnim aktivnostima pojedinaca i grupa koje ugrožavaju živote zastupnika Srba u RS – dodaje Miletić za “Avaz”.

– Znam o čemu govorim, s obzirom da sam bio u prilici da organizujem takve dvije akcije. Kad je bilo u pitanju lišenje slobode Jelavića u januaru 2004., koje su izveli službenici FUP-a uz asistenciju snaga SFOR-a. Sličan slučaj je bio kad je grupa vehabija napravila eksteritoriju u Gornjoj Maoči, kad smo u februaru 2010., kada je to također radio FUP sa svim ostalim policijskim agencijama u BiH i također uz asistenciju EUFOR-a, odnosno EUPM-a. Za takvu vrstu postupanja moraju se stvoriti uvjeti. To mora biti dobro organizirano, a i kad to pripreme nadležne institucije, to će se vjerovatno opet desiti u sadejstvu s jedinicima EUFOR-a. Građani ne trebaju brinuti, oni će kad – tad doći pred lice pravde. Osim toga, vrlo je važno da pogotovo predstavnici iz reda srpskog naroda, koji su u opoziciji, a koje svaki dan proglašavaju izdajnicima ove ili one vrste, znaju da su oni građani BiH, da ih mi uvažavamo i poštujemo i da ćemo na svaki način pomoći da srpski narod kroz njih može artikulirati svoje interese u BIH. Kako i na koji način, to ćemo vam pokazati u narednom periodu – dodaje Miletić za “Avaz”.

Ocjenjuje da nije dobro što dio medija insistira na brzini u realizaciji akcije privođenja osumnjičenih, navodi da nema informacija da je bilo koji pojedinac ili institucija na državnom nivou odbila da postupi po naredbi tužilaštva i očekuje da taj posao bude prepušten nadležnima.

– Nadležno tužiteljstvo, u saradnji s policijskim agencijama, će znati kako i na koji način da odgovori ovoj situaciji. Vjerovatno će se desiti da bude angažirano više policijskih agencija. Zato neka građani ne vjeruju ni političarima, koji nemaju pojma o tome, koji se prave da su za to nadležni a u biti nisu. Isključiva nadležnost u kontekstu postupanja je na tužilaštvu i rukovodiocima policijskih agencija. Kad do toga dođe, pod rukovođenjem jedne od državnih agencija, te mjere će se sprovesti na način i metodologijom kako to odluče nadležni organi. Molim sve, prvenstveno medije i građane, za strpljenje. Ukoliko se i desi da neko od rukovodilaca ne bude voljan da preduzme određene mjere i radnje, vjerujte da u tim agencijama ima dovoljan broj rukovodilaca koji to žele i mogu – ističe Miletić za “Avaz”.

Komentirajući informaciju nakon sastanka zamjenika ministra odbrane BiH Aleksandra Goganovića i komandanta EUFOR-a u BiH da se EUFOR neće miješati u političke procese, da EUFOR ima zadatak da osigura sigurno okruženje za sve građane BiH i da neće izlaziti iz okvira svog mandata, Miletić naglašava da to neće ni morati raditi, jer upravo u mandatu Snaga EU su i slučajevi kad mogu intervenirati,piše Avaz

– Postoje situacije kad oni mogu upotrijebiti silu. Prva je kad neko ugrozi njihovu sigurnost, zatim kad neko ugrozi građane BiH, njihove živote i imovinu, a osim toga oni mogu pružiti asistenciju u provođenju odluka određenih organa kako bi se uspostavila sigurnost na određenom području. U narednom periodu ne vjerujem da će doći do nekih sukoba općeg karaktera, ali ne treba potcijeniti izjave nekih zvaničnika iz RS da će se oni suprotstaviti ovim mjerama i silom. Nije isključeno da može doći do nekog ograničenog incidenta. Pozivam građane cijele BiH da budu mirni, strpljivi, jer za svaki problem u BIH postoji rješenje. Svoje kolege, pa i one iz RS koji se bave ovim separatističkim nastojanjima, pozivam da svoje prijedloge i zahtjeve vrate na mjesto gdje trebaju biti. Za sve što oni doživljavaju kao problem nadležna je Parlamentarna skupština BiH, a mi smo spremni na dijalog, samo da se na bilo koji način ne ugroze životi i imovina građana BiH – kaže Zlatko Miletić za “Avaz”.

