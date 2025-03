Ugodne temperature zraka, ali sa pljuskovima: Narandžasti alarm od sutra

Temperature zraka izmjerene u 7 sati: Bjelašnica 0; Ivan Sedlo 7; Sokolac 8; Livno 9; Bugojno, Doboj, Jajce i Zenica 10; Drvar 11; Bihać, Sanski Most, Sarajevo, Široki Brijeg i Srebrenica 12; Gradačac, Trebinje i Tuzla 13; Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 14 i Mostar 15 stepeni Celzijusa.

Danas umjereno do pretežno oblačno s pljuskovima. U Bosni pljuskovi većinom prije podne, a u Hercegovini tokom cijelog dana. Najviše sunčanog vremena na sjeveru i sjeveroistoku Bosne.

Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20 stepeni.

U Sarajevu djelomično vedro, povremeno sa kišom. Padavine većinom prije podne. Najviša dnevna temperatura zraka oko 16 stepeni, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Vrijeme narednih dana

Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina u sjevernim područjima Hercegovine i na jugozapadu Bosne.Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna od 12 do 18, u sjevernim područjima Bosne do 20 °C,piše N1

U subotu 15.03.2025., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 12 do 18, u sjevernim područjima Bosne do 21 °C.

U nedjelju 16.03.2025., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna od 10 do 16, na sjeveroistoku Bosne 18 °C.

Od sutra (14.3.2025. 03:00h) do 15.3.2025. 06:00h na snazi je narandžasto upozorenje zbog vjetra južnog smjera širom BiH.

