Zovko poručila iz Vašingtona: Ovo je historijski trenutak za Hrvate u BiH da vrate prava

Članica Evropskog parlamenta iz Hrvatske Željana Zovko (HDZ) boravila je u Vašingtonu kao članica Delegacije za odnose sa SAD-om. Kako je navela posebnu pažnju je posvetila položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Navela je kako se kontekst značajno promijenio i da je sada historijski trenutak za Hrvate u Bosni i Hercegovine da insistiraju na “ostvarivanju svojih prava zagarantovanih Dejtonskim sporazumom”.

Ovakve poruke dolaze u vrlo osjetljivom trenutku, kada Milorad Dodik napada ustavni poredak.

Zovko: Sad ili nikada

– Vrijeme se dramatično promijenilo. Historijsko je ovo vrijeme za Hrvate u ovom trenutku. Pokazuje se da za sve ono na čemu su insistirali, šta su tražili, a što su dobili u Dejtonsko-pariškom mirovnom sporazumu, a to je pravedan položaj, jednakopravnost kao konstitutivna zajednica, moraju iskoračiti i tražiti natrag jer sad ili nikada vrijeme je za akciju. Ovo vrijeme im pruža mogućnost to ostvariti – istakla je Zovko.

Zovko je navela da je u razgovorima s predstavnicima nove američke administracije naglasila je potrebu za snažnim lobiranjem i strateškim pristupom u cilju “zaštite prava Hrvata u BiH”.

– Apsolutno u ovom značaju. Pokazuje se da se nova američka administracija, uključujući Bijelu kuću, posve resetira. Potrebno je izići s inicijativom i biti hrabar te tražiti ono što je, zapravo, dobiveno u Dejtonsko-pariškom mirovnom sporazumu, što je nepravedno na štetu Hrvata izmijenjeno. Dakle, povratak na pozicije gdje su Hrvati i u Federaciji i u državi bili na apsolutno jednakoj poziciji s ostalim dvama konstitutivnim narodima – rekla je Zovko u intervjuu za Večernji list.

Dodala je kako će se raditi s političkim akterima u SAD-u, kako republikancima tako i demokratima, kako bi se ponovno “uputilo na nepravedne izmjene Izbornog zakona koje su dovele do marginalizacije Hrvata u BiH”.

”Ljevičarska propaganda”

Za to da bi prelazak iz dejtonske u briselsku fazu značio ukidanje konstitutivnosti kazala je da je to ljevičarska propaganda.

– To je bila ljevičarska propaganda na koju su, nažalost, nasjeli neki od mojih hrvatskih kolega prije mnogo godina te i dalje šire te opsjene. To apsolutno nije istina. Prelazak iz dejtonskog u briselski okvir znači puno poštivanje dogovora koji je postignut uz američke partnere, a tada su na to ponosni i republikanci, tako da to apsolutno nije istina niti ičija prava kao zajednice mogu biti narušena da bi se postigao cilj koji je ovdje i promijenjen u Americi. Dakle, odustalo se od te wokeist logike jednoga dijela demokratske administracije koja je čitavo vrijeme radila na štetu Hrvata u Bosni i Hercegovini – kazala je Zovko.

”Srbi ne mogu računati na pomoć Trampa”

Istakla je kako je tokom razgovora u Stejt Departmentu dobila potvrdu da SAD nemaju namjeru povlačiti svoje snage s Kosova, dok su komandanti EUFOR-ove misije “Althea” u BiH istaknuli da ne očekuju sukobe većih razmjera.

Također, napomenuto je da Srbija ne može računati na pomoć administracije Donalda Trampa ako bi pokušala ostvariti neke velikosrpske ciljeve.

”Dogovoriti reformu Ustava”

Zovko smatra da trenutna situacija u BiH zahtijeva odgovornost svih političkih aktera, koji bi trebali sjesti za stol i dogovoriti reformu Ustava kako bi se osigurala ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana te ubrzao put zemlje prema EU.

– Koalicija u BiH mora nastaviti raditi i ispunjavati svoju evropsku zadaću. OHR i UN su u problemu jer SAD s velikom sumnjom gleda na svako sudjelovanje u multilateralnim organizacijama. Bez Amerikanaca više neće biti ni sredstava ni potpore. Zato mislim da je došlo vrijeme da svi akteri u Bosni i Hercegovini sjednu i dogovore se kako reformirati Ustav kako bi odgovarao svim konstitutivnim narodima i građanima i što prije krenuli prema EU i ogromnim fondovima razvojne pomoći koji čekaju – poručila je Zovko.

Osim toga, Zovko je govorila o važnosti kontinuiranog angažmana Hrvata u BiH na međunarodnom planu,piše Avaz

– Kada smo imali saslušanja s republikanskim kongresnicima prije mnogo godina, objašnjavalo se da su nepravednim izmjenama Izbornog zakona apsolutno ugrožena prava najmanje konstitutivne zajednice. To je poruka koju ćemo nastaviti ponavljati jer je ključno da se Hrvati u BiH ne pomire s gubitkom svojih prava i statusa koji im je zajamčen Daytonom – rekla je Zovko.

