Rute poručio studentima: Mladi ljudi moraju učiniti korak, ne mogu to uraditi stari političari

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) govoreći danas studentima Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, izrazio je oduševljenje mladim ljudima kojima je poručio da mladi ljudi trebaju narpaviti korak naprijed, jer se to ne očekuje od starih Imamo jako puno mladih ljudi, drago nam je da ste motivisani, da studirate na ovoj izvanrednoj instituciji. Moramo imati ljude koji će se uključiti u sigurnost, u našu kolektivnu odbranu, te nešto što je vrijedno našeg vremena čemu bi trebalo težiti. Ne možemo to ostaviti starim generalima i političarima. Trebamo mlade ljude koji će napraviti korak naprijed i nadam se da ćete živjeti po onom motou da je bolje reći „izvini“ nakon nečega, nego uvijek pitati „molim vas da mi dopustite nešto unaprijed“.

Prisustvo NATO-a u BiH

Rute se osvrnuo i na prisustvo NATO snaga u Bosni i Hercegovini, poručivši da NATO nije u BiH isključivo zbog RS.

– NATO nije ovdje samo gledajući na RS. Mi smo ovdje da pomognemo vama u BiH da izgradite Oružane snage, da podržimo ono što radi EU ovdje. Mi nismo tu da se bavimo samo RS. Naravno, jesmo zabrinuti, ali ne možemo imati sigurnosni vakuum u BiH. Moramo imati vodstvo koje će imati odgovornost za sve to – kazao je.

Hibridne prijetnje Rusije

O prijtenjama i taktikama ruske strane, Rute je kazao da su po tom pitanju u NATO štabu vođene velike i značajne debate.

– Imali smo velike debate u NATO-u što se tiče hibridnih prijetnji koje su malo i blago izražene. To su prijetnje ne samo prema Zapadnom Balkanu, nego i širom Evrope. Imali smo pokušaj ubistva, presijecanje kablova u Sjevernom moru, ometanje komercijalnih letova na istočnom bloku NATO-a. Mi kao aijansa radimo na tome da osiguramo da ne budemo tu kao neko ko tu nešto registrira, nego ko reagira. Imali smo misiju u Baltičkom moru, nakon što je presiječen kabal između Finske i Estonije. Interesantno je da NATO može biti skoro birokratski, ali kada vrhovna komanda pokrene aktivnosti, ne treba nam odobrenje ni svih zemalja i od sada ćemo imati samo aktivnosti, a ne misije koje traže odobrenje svih. Naravno, šalim se malo, ali zaista je to bilo uspješno, za 6-7 dana se to organizovalo i uradilo i ja sam zaista ponosan. Moramo regaovati brže, a Rusi to mrze. Istočno i Baltičko more koje oni smatraju svojim morem, pošto je tamo i Petrograd kao luka, to nije samo njihovo more, nego je to i naše more. Kada brodovi prekinu ključnu infrastrukturu, mi moramo reagovati – kazao je Rute,piše Avaz

