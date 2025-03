Stižu nam saharski pijesak i žuta kiša: Toplotna kupola nad cijelim regionom, temperature i do 22 stepena

Meteorolog Ivan Ristić najavljuje prijatnu temperaturu narednih dana na području regije, a zatim dolazak kiša i pad temperature. Temperature će ići i do 22 stepena, a sa oblacima koji stižu od utorka, dolazi i pijesak iz Sahare.

Toplotna kupola iliti topla vazdušna masa, koja u kombinaciji sa visokim vazdušnim pritiskom predstavlja termobarički greben, sistem u polju pritiska koji onemogućava prodor atlantskog vazduha na kopno što je karakteristično za proljeće, stacioniraće se iznad našeg regiona.

– Toplotna kupola, to je topao vazduh koji zahvata veći dio atmosfere i veliki problem je kad se on stacionira, kad uđe u naš region, njega je teško skloniti i on može da stoji preko ljeta po mjesec i nešto više dana skoro da ne mrdne, da budu sparine i velike vrućine. Afrički anticiklon o kojem stalno pričamo ponovo se aktivirao poslije dužeg vremena – kaže Ristić.

Prema njegovoj prognozi u narednih sedam dana imaćemo toplo vrijeme, sa temperaturom i do 22 stepena Celzijusovih.

– Narednih 7 dana će se zadržati toplo vrijeme sa temperaturama između 17 i 22 stepena, s tim što od utorka, u toj jugozapadnoj struji počinju da dolaze i oblaci, tako da će povremeno biti kiše. Neće biti ovako lijepo, da cijeli dan bude sunčano i prijatno vrijeme – kaže Ristić.

Sa oblacima stiže nam i pijesak iz Sahare, najavljuje Ristić.

– Stiže nam i ono što mi mnogo ne volimo, a to je saharski pijesak. Ti oblaci će biti puni saharskog pijeska. Rijetko kad kod nas bude crvena kiša, ali bude žuta. Poslije kad prestane kiša, auto vam bude ne daj bože! Tako da, ko hoće da pere auto, neka odloži u narednih par dana – savetuje Ristić.

Sljedeće nedjelje ne bi trebalo da bude pada temperature, ali već od 15. ide jedan hladniji period.

– Od 15. do 20. marta ide jedan hladniji period, očekuje se da će temperatura pasti između 10 i 12 stepeni, možda čak i niže, a takođe se očekuje i kiša. U tom periodu postoji šansa za povratak i snijega na planinama – najavljuje meteorolog Ivan Ristić.

Imamo sad četiri dana lijepa, ali od utorka se već družimo sa oblacima.

– Ide taj jedan hladniji period do 20. marta. Još uvijek ne znamo koliko će hladnog vazduha proći kroz bečka vrata tada, ali nakon toga možemo da kažemo da će nam se kalendarski i vremenski proljeće poklopiti – kaže Ristić.

Čeka nas burno ljeto sa visokim temperaturama i superćelijskim olujama

Meteorolog Aleksandar Valjarević ističe da nas očekuje veoma zanimljivo ljeto kada su u pitanju meteorološke pojave.

– Toplotna kupola može da bude nagoveštaj velikih sparina u ljeto. Biće vruće, prvi toplotni talas nas čeka već u junu mjesecu. Temperature će tada biti oko 35 stepeni, ali u julu i avgustu biće do 40, ako ne i više stepeni. Biće i suše. Biće i superćelijskih oluja, imaćemo mnogo zanimljivih pojava, ali štetnih. Ja i dalje mislim da se nešto dešava u cirkulacijama, nije ista klima kao pre pedesetak godina – kaže Valjarević za Prva TV.

Kako najavljuju Ristić i Valjarević, čeka nas pakleno ljeto i ogromno povećanje temperature u posljednjih 50 godina, a naročito na Balkanu, prenosi Blic.

