Ustavni sud BiH dao pojašnjenje odluke o zakonima RS: “Moglo bi doći do sukoba između entitetskih i državnih institucija”

Riječ o postupanju po apelaciji člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, te parlamentaraca Denisa Zvizdića i Kemala Ademovića.

Po apelaciji Denisa Bećirovića van snage su stavljeni “Zakon o neprimjenjivanju zakona i zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH, Odluka o mjerama i zadacima proisteklim iz neustavnih odluka i postupaka vanustavnih institucija BiH i Zakon o dopuni Krivičnog zakonika RS”.



Bijeg od krivičnog progona– Ustavni sud zapaža da podnosilac zahtjeva ukazuje na ozbiljnu i argumentiranu sumnju da bi primjena osporenih pravnih akata mogla ugroziti ustavnopravni poredak i političku stabilnost Bosne i Hercegovine. Ustavni sud naglašava da bi provođenje zakona najprije dovelo u pitanje stabilnost institucija Bosne i Hercegovine u smislu da zaposlenici iz Republike Srpske potencijalno napuste radna mjesta zbog prijetnji krivičnim sankcijama Postoji mogućnost da se stvori pravni okvir kojim će osumnjičenici i optuženici za brojna krivična djela, iz cijele Bosne i Hercegovine, koja su u nadležnosti Suda BiH i Tužilaštva BiH, moći izbjeći krivični progon tako što će jednostavno otići u RS – piše u obrazloženju,piše Avaz

Naglasili su mogućnost sukoba između službenika entitetskih i državnih institucija, a pozivajući se na odredbe spornih zkaona.

– Propisivanjem da su “nadležne institucije i organi Republike Srpske obavezni preduzeti sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti radi obezbjeđenja sprovođenja ovog zakona” dolazi se u izglednu opasnost da će ovlaštena službena lica koja provode odluke državnih institucija biti spriječena u vršenju svojih nadležnosti, što može dovesti do sukoba između tih tijela te do potencijalne eskalacije koja bi bila prijetnja miru u Bosni i Hercegovini – ističu iz Ustavnog suda.Pojašnjavaju i da je ovakva mjera donesena s ciljem sprečavanja daljnjih štetnih posljedica i očuvanja pravne sigurnosti i zaštite funkcioniranja institucija BiH do donošenja konačne odluke.

Manja šteta

Mišljenja su da bi privremeno obustavljanje primjene osporenih akata van svake sumnje izazvalo manje štete nego otklanjanje posljedica primjene tih akata u slučaju da Ustavni sud usvoji zahtjev za ocjenu ustavnosti ukoliko bi se šteta uopšte mogla i otkloniti.

– Ustavni sud zbog toga smatra da postoji hitnost u donošenju privremene mjere kako bi se spriječile daljnje štetne posljedice i očuvala pravna sigurnost, te kako bi se zaštitilo funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine do donošenja konačne odluke o meritumu zahtjeva – ističe se u obrazloženju.

Po apelaciji Zvizdića i Ademovića van snage su stavljeni Zakon o VSTV-u RS i Zakon o posebnom registru i javnosti neprofitnih organizacija.

