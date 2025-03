Dodik je ukazom izvršio državni udar i objavio rat institucijama BiH

Dodik je potpisao Ukaze:

– Zakon o neprimjenjivanju zakona i zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH,

– Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu RS

– Zakon o dopuni Krivičnog zakona RS i

– Zakon o Posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija.

To praktično znači da je Dodik “smijenio” pravosudnu vlast BiH na području RS-a.

Zakon o neprimjenjivanju zakona i zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH poništava zakone o Sudu BiH, Tužilaštvu BiH, VSTV-u i SIPA-i zabranjuje rad i postupanje ovih institucija na prostoru entiteta RS.

U nastavku kompletan zakon:

Član 1.

Ovim zakonom propisuje se neprimjenjivanje i neizvršavanje zakona i zabrana djelovanja vanustavnih institucija BiH na teritoriji RS-a.

Član 2.

(1) Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/09, 74/09 i 97/09) neće se primjenjivati niti izvršavati na teritoriji Republike Srpske.

(2) Zakon o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 42/03, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 i 97/09) neće se primjenjivati niti izvršavati na teritoriji Republike Srpske.

Član 3.

Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07, 63/23, 9/24 i 50/24) neće se primjenjivati niti izvršavati na teritoriji Republike Srpske.

Član 4.

Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (“Službeni glasnik BiH”, br. 27/04, 63/04, 35/05, 49/09 i 40/12) neće se primjenjivati niti izvršavati na teritoriji Republike Srpske.

Član 5.

Zabranjuje se rad i postupanje institucija čiji rad je regulisan zakonima iz čl. 2. do 4. ovog zakona na teritoriji Republike Srpske.

Član 6.

Nadležne institucije i organi Republike Srpske obavezni su preduzeti sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti radi obezbjeđenja sprovođenja ovog zakona.

Član 7.

Lica koja su dužna da postupaju po odredbama ovog zakona izuzimaju se od krivične odgovornosti propisane krivičnim zakonodavstvom BiH i krivičnim zakonodavstvom Republike Srpske za krivična djela u vezi sa izvršenjem ovog zakona, a nadležne institucije i organi Republike Srpske obezbijediće im i pružiti svu neophodnu zaštitu u vezi sa primjenom ovog zakona.

Član 8.

S ciljem sprovođenja ovog zakona, Vlada Republike Srpske će donijeti potrebne podzakonske propise.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Zakon o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske je svojevrsni dodatak prvobitnom zakonu s obzirom na to da on propisuje kaznu zatvora do pet godina za one koji se ogluše o poštivanje zakona o neprimjenjivanju zakona i zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH.

(1) Službeno ili odgovorno lice u instituciji Republike Srpske ili jedinici lokalne samouprave ili bilo kojem organu jedinice lokalne samouprave, kao i službeno ili odgovorno lice iz Republike Srpske koje obavlja dužnost u institucijama Bosne i Hercegovine, koje ne primijeni, ne sprovede, ne izvrši ili na drugi način ne poštuje odluku institucija ili organa Republike Srpske ili koje spriječi, odnosno na drugi način omete primjenu, sprovođenje ili izvršenje takve odluke, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina,pišu Vijesti

(2) Za krivično djelo iz stava 1. ovog člana izriče se mjera bezbjednosti zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti.

To praktično znači da će zaposlenici iz Republike Srpske koji ne napuste četiri navedene pravosudne institucije Bosne i Hercegovine biti krivično procesuirani i da bi ih mogla čekati kazna i do pet godina zatvora.

