Večeras 97. dodjela Oscara: Među nominovanim hrvatski film o ratnom zločinu u BiH

U kompleksu Ovejšn Holivud (Ovation Hollywood), u Dolbi Teatru (Dolby Theatru) večeras će biti održana 97. po redu dodjela Oscara, a ceremoniju dodjele prvi put će voditi komičar Konan Obrajan (Conan O’Brien).

On je ovu ulogu preuzeo od Džimija Kimela (Jimmyja Kimmela), koji je posljednje dvije godine bio glavni voditelj. Dodjela Oscara okupit će mnoge poznate ličnosti koje će dodjeljivati nagrade ovogodišnjim pobjednicima, a među njima su, između ostalih i Selena Gomez, Vilem Dafo (Willem Dafoe), Sterling K. Braun (Brown), Džo Elvin (Joe Alwyn), Lili-Ros Dip (Lily-Rose Depp), Goldie Haun (Hawn), te brojni drugi.

Jaka konkurencija

Osim toga, na sceni će se pojaviti i prošlogodišnji dobitnici nagrada uključujući Roberta Daunijea (Downeyja Jr.), Silijana Marfija (Cilliana Murphyja), Da Vajn Džoj Rendolf (Da’Vine Joy Randolph) i Eme Ston (Emme Stone).

U kategoriji za najbolji film za Oscara su nominovani filmovi: “Anora”, “The Brutalist”, “A Complete Unknown”, “Conclave”, “Dune:Part Two”, “Emilia Perez”, “I’m Still Here”, “Nickelboys”, “The Substance” i “Wicked”.

U kategoriji za najbolju mušku ulogu nominovani su: Edrijan Brodi (Adrien Brody), Timoti Čalame (Timothee Chalamet), Kolman Domingo (Colman), Ralfa Fienes (Ralph Fiennes) i Sebastian Stan. U kategoriji za najbolju žensku ulogu su nominovane: Sintija Erivo (Cynthia), Karla Sofia Gekson (Gascon), Majki Medison (Mikey Madison), Demi Mur (Moore) i Fernanda (Tores) Torres.

Za najboljeg sporednog glumca nominovani su: Jura Borisov (Yura), Kieran Kalkin (Culkin), Edvard Norton (Edward), Gaj Pirs (Guy Pearce) i Džeremi Strong (Jeremy). U kategoriji za najbolju sporednu glumicu su nominovane: Monika Barbaro (Monica), Ariana Grande, Felisiti Džons (Felicity Jones), Isabela Roselini (Isabella Rossellini) i Zoi Saldana (Zoe).

Za najbolje reditelje nominovani su Šon Bejkr (Sean Baker) za film “Anora”, Brejdi Korbet (Brady Corbet) za film “The Brutalist”, Džejms Mengold (James Mangold) za film “A Complete Unknown”, Žak Audiard (Jacques) za film “Emilia Perez” i Koralajn Fargit (Coraline Fargeat) za “The Substance.”

U kategoriji za najbolji kratkometražni film osim filmova “A Lien”, “Anuja”, “I’m Not a Robot”, “The Last Ranger” našao se i film Nebojše Slijepčevića “The Man Who Could Not Remain Silent”.

Naime, hrvatski film “The Man Who Could Not Remain Silent” ili “Čovjek koji nije mogao šutjeti” govori o ratnom zločinu koji je VRS počinila u BiH. Ovaj film privukao je posebnu pažnju javnosti i osvoji niz nagrada među kojima i nagradu César koju je dodijelila francuska Akademija filmske umjetnosti i tehnike. Ovaj film ranije je osvojio Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Kanesu (Cannesu). Osim toga, dobitnik je i Evropske filmske nagrade za najbolji kratkometražni film.

Prikazan je na više od 80 festivala širom svijeta, uključujući filmski festival u Torontu, Menhetn (Manhattan) Short, PÖFF Shorts u Talinu (Tallinu), Filmski festival u Štokholmu (Stockholmu), Festival du Nouveau Cinéma i mnoge druge.

“The Man Who Could Not Remain Silent” donosi priču o zločinu pripadnika Vojske RS nad 19 civila (18 Bošnjaka i jednog Hrvata).

Radnja filma

Izvršen je 27. februara 1993. godine, kada su putnici na stanici u Štrpcima (pored Višegrada) oteti iz voza, koji je vozio na relaciji Beograd-Bar, a zatim pobijeni. Ekipu filma čine: Goran Bogdan, Dragan Mićanović, Aleksis Menenti (Alexis Manenti), Robert Ugrina, Priska Ugrina, Martin Kuhar i drugi.

Ovogodišnja dodjela Oscara donosi promjenu u programu jer Akademija neće predstaviti izvedbe uživo nominovanih pjesama, već će umjesto toga kreativni timovi podijeliti priče i inspiracije iza svojih djela. Na sceni će se pojaviti Kvin Latifah (Queen) s posvetom Kvinsiju Džonsu (Quincyju Jonesu), Los Angeles Master Chorale te pop zvijezde Doja Cat, Rej (Raye) i Lisa iz grupe Blackpink koje su nedavno objavile zajedničku pjesmu.

Direktan prijenos dodjele Oscara iz Dolby Theatra počinje pola sata iza ponoći, a prethodit će mu TV premijera filma “The Man Who Could Not Remain Silent” koja počinje u 23:50.

