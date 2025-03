Saši Popoviću se ova želja nikada nije ostvarila – ovo nije uspio da dočeka

Javnost je ostala zatečena nakon informacije da je kreativni direktor “Granda”, Saša Popović, preminuo danas u 71. godini.

Saša Popović je sa suprugom Suzanom Jovanović dobi ćerku Aleksandru, a pevačicinog sina iz prvog braka, Danijela je prihvatio kao svoje dete.

U jednom od svojih poslednjih intervjua, Saša je rekao da je obezbedio svoje naslednike i da mu je jedina želja da dobije unučiće.

– Suzana je u kući sa mnom. Ćerki i sinu kupili smo stanove, lokale i garažna mesta i obezbedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Pošto sam penzioner, da me neko obilazi pod stare dane, a i mi da budemo blizu njih, daće Bog da i unuci da dođu. Opremili smo im stanove, to im je najlepši poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja – rekao je Popović za Kurir.

Nažalost, nije dugo stigao da uživa u penzionerskim danima i želja da dočeka unuke ostala je neispunjena

