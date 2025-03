Pale od sutra uvode neradnu nedjelju, građani traže isto za cijelu RS

Međutim, ova mjera neće važiti tokom zimskih mjeseci kada je turistička sezona na vrhuncu i kada je povećana potražnja za različitim uslugama.

Ipak, određeni objekti su izuzeti iz ove odluke. Tako će pekare, benzinske pumpe, dragstori i cvjećare i dalje moći raditi nedjeljom. Prema podacima, na području općine Pale trenutno je registrovano šest dragstora koji će i dalje pružati usluge građanima i posjetiocima.

Načelnik općine Pale Dejan Kojić pojasnio je da je prvobitni prijedlog bio da se tokom zimskih mjeseci, kada dolazi veliki broj turista, omogući rad nedjeljom do 13:00 sati.

“Odluka se odnosi na period od 1. marta do 15. decembra, dok će od 15. decembra do 1. marta nedjelja biti radni dan. Također, na Jahorini će marketi biti otvoreni od 1. decembra do 15. aprila”, izjavio je Kojić,pišu Vijesti

Od nedavno je neradna nedjelja uvedena u Bosanskom Šamcu.

Goran Savanović, predsjednik Sindikata trgovine RS kaže kaže da je neradna nedjelja uvedena tek u malom broju opština i gradova. Mnogo je veći broj opština prilagodio radno vrijeme nedjeljom, a izuzetak je Banjaluka u kojoj Tržni centar Delta radi do kasno uvečer, kaže naš sagovornik.

“Mi smo u razgovoru sa Ministarstvom trgovine i turizma RS da promijeni zakon o trgovini koji definitivno mora doživjeti transformacije. Naš pristup problemu je zahtjev da nedjelja bude neradna i da ta odredba bude u zakonu. Na taj način možemo da izbjegnemo šarenilo i ostavljanje mogućnosti opštinama koje bi izigrale zakon” – kaže Savanović.

Nedavno smo na ulicama Banja Luke pitali građane najvećeg grada u entitetu, da li su za uvođenje neradne nedjelje. U video-prilogu pogledajte kakvog su mišljenja Banjalučani.

