POČELO JE: SIPA privremeno obustavila aktivnosti u Republici Srpskoj, MUP RS odbio provesti dvije naredbe Tužilaštva BiH…

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) privremeno je obustavila svoje aktivnosti na području Republike Srpske, saznaje Istraga iz više izvora u SIPA-i.

U SIPA-i ne postoji zvaničan akt kojim je to naređeno, ali je direktor SIPA-e, Darko Ćulum, pod pritiskom vlasti iz Republike Srpske naredio svojim podređenim da “privremeno obustave” sve aktivnosti na području Republike Srpske. Naređeno je da SIPA može samo “obavještajno” djelovati na području RS, ali da nikakve konkretnije akcije ne može obavljati do sredine naredne sedmice kada će biti donesena konačna odluka o daljim aktivnostima.Prema informacijama Istrage, jučer je i MUP Republike Srpske odbio provesti dvije naredbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Osim toga, MUP RS nije želio dostaviti SIPA-i izvod iz kazneno-operativne evidencije za dvije osobe iz Banje Luke koje su uhapšene zbog prijetnje državnoj sutkinji Seni Uzunović.

SIPA je, podsjećamo, u četvrtak navečer u Banjoj Luci uhapsila Marka Plavšića i Ljubana Vukovića zbog prijetnji sutkinji koja je osudila predsjednika RS Milorada Dodika. Na to je reagirao i sam Dodik.“Kako je moguće da naši ljudi u SIPA-i ne vide o čemu se ovdje radi? Mi samo čekamo da legalno to završimo i to će biti završeno, SIPA ovdje neće djelovati. Kako ste onda mogli dvojicu ljudi da pošaljete u Sarajevo? Sram vas bilo. I vi nam onda pričate ovdje kako ste vi patriote. Niste nikakve patriote. Zbog jedne video objave, oni šalju dvojicu naših momaka da ih tamo maltretiraju po Sarajevu”, kazao je Dodik.

Nakon toga, direktor SIPA-e Darko Ćulum je pozvan u Banju Luku na sastanak sa čelnicima MUP-a RS. Ćulum se opirao da izda pismenu naredbu da se pripadnicima SIPA-e zabranjuje rad na području RS. Međutim, kako bi smanjio pritisak, Ćulum je obavijestio načelnike svih odjeljenja u SIPA-i i saopćio im da do srijede prekinu veći dio aktivnosti u Republici Srpskoj, te je naređeno da se prekine operativna saradnja sa MUP-om RS.

Podsjećamo, Narodna skupština RS u četvrtak je izglasala Zakon o neprimjenjivanju zakona i zabrani djelovanja pojedinih institucija BiH na području RS.

“Ovim zakonom propisuje se neprimjenjivanje i neizvršavanje zakona i zabrana djelovanja vanustavnih institucija BiH na teritoriji Republike Srpske. Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 49/09, 74/09 i 97/09) neće se primjenjivati niti izvršavati na teritoriji Republike Srpske. Zakon o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 42/03, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 i 97/09) neće se primjenjivati niti izvršavati na teritoriji Republike Srpske.Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07, 63/23, 9/24 i 50/24) neće se primjenjivati niti izvršavati na teritoriji Republike Srpske. Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu („Službeni glasnik BiH”, br. 27/04, 63/04, 35/05, 49/09 i 40/12) neće se primjenjivati niti izvršavati na teritoriji Republike Srpske”, navedeno je u Zakonu koji je usvojen u NSRS,piše Slobodnabosna

Sve je ovo uslijedilo nakon što je Sud BiH osudio Dodika na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja dužnost zbog neprovođenja odluka OHR-a.

