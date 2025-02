Konaković o hapšenju Dodika i “organizatora”: Institucije će doći po njih!

Pozvao vas je Dodik na sastanak u Banjaluku u narednim danima. Hoćete li se odazvati?Dodik nakon posljednjih poteza NSRS-a ni u ludilu neće biti naš sagovornik, prešao je sve crvene linije. Zrela je bila naša odluka da ga izbacimo iz vlasti. Jedina dobra stvar je što je ogoljen i raskrinkan. Sve do ove sjednice bio je moguć sastanaka (koalicije kako je najavio lider HDZ-a BiH Dragan Čović), ali je sad to završena priča. Pogledajte kako se Dodik ponaša – malo vrijeđa, malo prijeti, a malo bi razgovarao.

Jučer doneseni zakoni kojima je zabranjeno djelovanje Suda, Tužilaštva, SIPA-e u entitetu. Ko je sada na redu, očekujete li reakcije institucija,piše N1

Sad su na redu naše institucije koje su lišene političkog pritiska, prije svega Ustavni sud BiH, koji će odlučiti o ovim neustavnim zakonima. Ja sam uvijek prije za intervenciju domaćih institucija. Ako se objavi ovaj zakon u Službenom glasniku RS-a tad će odmah neko iz “Trojke” podnijeti apelaciju. Znam da će to Ustavni sud, logika je, staviti van snage.

Kako komentarišete stav NSRS-a da je odlukom Suda BiH u suđenju Dodiku izvršen državni udar?

Pogubljena grupa građana okupljena u NSRS-u.(Bivši visoki predstavnik) Wolfgang Petritsch je najbolje objasnio šta je Dodik radio – učestvovao je u prijenosu nadležnosti i uspostavi Suda BiH, a sad bi to jednostrano raskidao – što ne poznaje pravo. Dodik želi staviti pod kontrolu pravosuđe koje ne kontroliše da sakrije svoj kriminal i da preko tih institucija vrši pritisak na neistomišljenike.

Dodik, izgleda, ne planira stati. Danas najavljuje da u javnu raspravu upućuje novi ustav RS-a, u kome se neće nalaziti odredbe o Vijeću naroda?

Vidjeli smo i to. On nema izlaza. Upozoravao sam ga da ne ide u tu crnu rupu, da se ne ukopava sve dublje i dublje. Sve je to došlo na naplatu. On je završena priča ukoliko ga Sud drugostepeno ne oslobodi. On jeste na neki način opasan jer kontoliše političke poluge u RS-u, a mi ćemo biti hladne glave i odlučni da Dodik završi kako treba.

Njemački novinar i pisac Mihael Martens u Frankfurter Allgemeine Zeitungu piše i pita ko bi trebao uhapsiti Dodika u slučaju da bude potrebe?

Dolazim iz svijeta sporta. Kada gubite utakmicu tražite način, to rade lošiji sportaši, da prekinete utakmicu. Dodik traži incident, zato smo ovih dana postupili hrabro, trezveno i odlučno. Kad je riječ o hapšenju Dodika mislim da to naše institucije mogu. Kada bi Dodik napravio neku paravojnu formaciju, mi nismo od onih koji bi rekli da se frontalno napada, da se ljudi ubijaju i ginu. Pozivam Dodika i njegove saveznike, prije svega tu mislim na ove koji rade državni udar – Stevandića, Viškovića i ovu ženu koja je vodila NSRS (Anja Ljubojević) da ne objavlju te zakone i da izbjegnu potjernice. Ubijeđen sam da će institucije doći po njih. Nema govora da će Dodik dići vojsku, on će biti institucionalno progonjen kako to biva sa bjeguncima.

