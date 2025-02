Pronađeno 31 dijete: Šta se dešavalo u kući strave u Brčkom?

Prema nezvaničnim informacijama, slučaj je otkrila socijalna radnica koja je pronašla djevojčicu koja je pobjegla iz te kuće, nakon čega su alarmirani policija i Tužilaštvo BD.

Kakav je kriminalna skupina imala plan i da li ga je uopće imala za djecu koju su držali u kući predmet je istrage koja bi trebala pokazati šta je stvarana pozadina i motiv ovog slučaja.

„Ono što zabrinjava jeste to pitanje koliko je dugo to bilo u našem komšiluku, a da niko nije na to obratio pažnju“, rekao je Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić.

Prema nezvaničnim informacijama, komšije su i ranije znale za ovu pojavu.

Neka od djece posjeduju dokumente drugih država, no policija još ne zna radi li se o originalnim ili falsifikovanim dokumentima. Iz Tužilaštva Brčko Distrikta su poručili da identitet djece nije utvrđen, osim da su romskog porijekla, prenosi brčanski RTV HIT.

Ova televizija prenosi da postoje ozbiljne indicije da su djecu u ovoj kući ostavljali roditelji dok su oni bili na radu u inostranstvu. FTV je izvijestila da su neki roditelji jučer dolazili u policiju Brčko Distrikta na razgovor, tvrdeći da su djecu ostavili na čuvanje te da uredno plaćaju ove usluge,pišu Vijesti

Uhapšeno je pet osoba, među njima, vlasnica kuće Zahida Đogo (72), njen sin Alija (38) te Viki Popović, navodno rođena u Rimu. Sumnjiči ih se da su izvršili krivično djelo ‘trgovine ljudima’ iz člana 207a, ‘trgovina djecom’ iz člana 207b, i krivičnog djela ‘zapuštanje ili zlostavljanje djeteta’ iz člana 216 Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.

Djeca su trenutno smještena u jedna brčanski hotel.

