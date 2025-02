U UN-u izglasana ukrajinska rezolucija: SAD i Rusija bile protiv

Opća skupština Ujedinjenih naroda upravo je glasovala o suprotstavljenim rezolucijama povodom godišnjice ruske invazije na Ukrajinu.

Vote results are displayed during the Eleventh Emergency Special Session draft resolution meeting in the United Nations General Assembly on the 3rd anniversary of the Russian invasion of Ukraine, at the U.N. headquarters in New York, U.S., February 24, 2025. REUTERS/Shannon Stapleton