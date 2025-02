Održana konferencija SNSD-a, Dodik: Plan B je “osamostljivanje RS”

Dodik je rekao da je Gradski odbor stranke u Banjoj Luci jedna od najsnažnijih organizacija u Republici Srpskoj, što je, kako tvrdi, pokazala i današnja izborna konferencija na kojoj je za predsjednika reizabran Vlado Đajić, te je poručio da je ova stranka spremna za sve naredne izazove.

“Više od 400 delegata mjesnih odbora je bilo prisutno, izabrali su novi Graddski odbor, predsjednika i rukovodstvo. SNSD je napravio veliki pomak jer je za ovu stranku na posljednjim izborima glasalo 8.000 više ljudi nego na prethodnim izborima. To govori da je organizacija pod rukovostvom starog novog predsjednika Vlade Đajića bila dobro podešena da ostvari tako dobar rezultat”, rekao je Dodik.

Čestitao je svim članovima i delegatima koji djeluju u okvirima SNSD-a te je rekao da je ova stranka dobila veliki broj glasova na izborima, ali da nisu dobili gradonačelnika Banje Luke iz njihovih redova jer ih nije podržao jedan dio koalicionih partnera.

“Nažalost, izostala je podrška koalicionih partnera u trci za gradonačelnika ali je SNSD dobio najviše glasova kao partija. Mora da se zna da samo sinergija između Skupštine grada i gradonačelnika može dati rezultate. U ovom trenutku grad je zapušten i pljav i nema onaj sjaj, za razliku od vremena kada ga je u potpunosti vodio SNSD”, dodao je.

On se također dotakao i presude koja slijedi u Sudu BiH protiv njega i Miloša Lukića, bivšeg v.d. direktora Službenog glasnika RS.

Dodik je, shodno navedenom, rekao da će Republika Srpska “pokušati razgovarati sa Federacijom Bosne i Hercegovine” dodajući da će ukazati da BiH “mora da izražava i volju srpskog naroda”, a ukoliko to ne uspije onda će, kako tvrdi, donijeti odluke “i da će ovaj entitet učiniti sve u skladu s Ustavom.

“Prvi naš cilj je da odbranimo Ustav BiH, da pozovemo Federaciju BiH da pregovaramo o tome i da to vratimo na dejtonski Ustav, ako to neće, onda ćemo morati da donesemo odluke. RS će u tom slučaju proglasiti da je Ustav BiH propao, da su ga srušili oni kroz to da prihvataju i da se zakoni donose vanustavno, jer Ustav kaže da zakone može da donosi samo Parlamentarna skupština i niko više. Kako je onda moguće da neko dopisuje taj zakon ako nije izvršena ta procedura. Ako dozvolite da se to sruši, onda ste dozvolili sve”, tvrdi Dodik.

Zatim je ustvrdio da je njihov najveći “pakleni plan” da se trenutno najveći autoritet, odnosno on, uruši do mjere da ga spriječe da se bavi politikom, a ako i dalje hoće to da radi, da ga stave u zatvor iz političkih razloga.

“Pa to je davno prošlo vrijeme da se ovdje neko proganja iz političkih razloga. Mene ganjaju zbog politike, a sve s ciljem da ubrzano, vidjevši da se mijenja geostrateška pozicija, što prije završe priču o imovini u kojoj ako mene presude niko se živ više neće žaliti jer ide u sudski postupak”, nastavlja dalje Dodik.

Nakon toga je poručio da će onda RS kada vidi da nema dogovora donijeti odluke “o samostalnom putu”.

“Eto, to je B plan. Pokušat ćemo do iznemoglosti da razgovaramo, da pokušamo da im kažemo da ta Bosna, ako hoće da i mi budemo unutra, mora da izražava i našu volju, a ne samo njihovu”, poručio je Dodik pozvavši pristalice koje su mu pružale podršku da u srijedu ne idu ispred Suda BiH nego ispred NSRS misleći pritom na miting.

Inače da pozivaju ljude da dođu na miting ispred NSRS imaju obavezu svi članovi SNSD-a pa im tako pristižu poruke da vizuale, tačnije, poster kojim se najavljuje ovaj događaj, šalju putem Vibera, WhatsAppa, ali i da postavljaju na društvene mreže kako bi ih vidio veliki broj ljudi.

Inače, važno je istaći da su opozicioni političari pozvali ljude da ne dolaze na ovaj skup i ne pruže Dodiku podršku navodeći da se on krije iza RS i da je došlo vrijeme da odgovara kao pojedinac,piše N1

Također, za potpredsjednicu je na konferenciji Gradskog odbora SNSD-a izabrana Željka Cvijanović, koja je i potpredsjednik stranke, te Goran Maričić, a za sekretara Milenko Letić.

Inače, ova Dodikova retorika samo je nastavak one iste odmah nakon posljednjeg ročišta u Sudu BiH na kojem su iznesene završne riječi odbrane i tužilaštva. Tada su Dodik i njegove pristalice poručile da će povući radikalne poteze ukoliko se presudi protiv njega i Lukića.

Njih dvojica su optuženi za nepoštivanje odluka visokog predstavnika u BiH. Izricanje prvostepene presude bit će u srijedu 26. februara s početkom u 13:00 sati u Sudu BiH.

