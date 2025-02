Pretežno oblačno vrijeme, u dijelovima BiH kišovito

U našoj zemlji se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Bosni je lokalno i povremeno moguća slaba kiša. Vjetar slab uglavnom zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 1, a dnevna oko 7 stepeni.

Trodnevna prognoza

U ponedjeljak 24.02.2025., pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana u Bosni povremeno slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Poslije podne ponegdje na istoku i jugoistoku Hercegovine lokalno slaba kiša. Vjetar slab uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni.

U utorak 25.02.2025., veći dio dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove se očekuje magla i niska naoblaka. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

U srijedu 26.02.2025., umjererno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i tokom noći kiša u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 10 do 16 stepeni,piše Avaz

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Mada će jutarnje temperature porasti, što će pozitivno djelovati na većinu populacije, tmurno vrijeme većim dijelom dana, uz rijetke slabije padavine, kod osjetljivih osoba može uzrokovati umjerene tegobe. Od meteopatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost, nesanica. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

