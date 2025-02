Dodikova odbrana: Schmidt je postavio zamku kako bi RS ostala bez lidera

Pravo smo učili iz istih lekcija. Stranci su zarobili društvo. Schmidt nije po rođenju visoki predstavnik. O imenovanju moramo imati pismeni akt. Ne možemo da se osjećamo kao guske u magli. Moramo činjenjenično dokazati da je postavljen”, kazao je Bubić.

Odmah je reagirala sutkinja Sena Uzunović, rekavši kako nema uvreda, inače će sud reagirati.

“Ovaj proces je izvela politika, a ne Dodik i Lučić, vjerujemo da politika neće preovladati u Sudu BiH. Dodik je na liniji odbrane Opšteg okvirnog sporazuma i tražimo oslobađajuću presudu. Osuđujuća presuda ide u korist strankama s ciljem erozije nadležnosti entiteta. Krivično djelo nije opisano u postupku. To ne može biti krivično djelo jer nemamo ovlaštenog zakonodavca. Riječ je o beznačajnom djelu koje nema obilježje krivičnog djela zbog nedostatka protupravnosti”, nastavio je Bubić.

Kazao je i da je jedini izlaz oslobađajuća presuda, i da se Dodik oslobodi od optužbi.

“Dodik nije izvršio krivično djelo. Na tužiocu je bilo da se dokaže, a to se nije dokazalo”, naveo je Bubić. Između ostalog, istaknuo je da završene riječi, iznosi pod pretpostavkom da je Schmidt legitiman.

“I pored spornog zakona, čak je 1199 bilo apelacija pred Ustavnim sudom iz RS. Subjekti iz RS traže zaštitu pred Ustavnim sudom. Dakle, ništa statistički se nije promijenilo u odnosu prije donošenja zakona”, kazao je i dodao:

“Stvorena je zabluda, zabluda može biti uklonjena i neuklonjena. Počinalac koji nije znao može se blaže kazniti ili osloboditi. Dodik nije osuđivana osoba, Dodik je političar kojem srpski narod vjeruje, dok iza Schmidta je kontroverzni mandat. On ne poštuje ranije procedure i ne slijedi praksu visokog predstavnika”,piše N1

Prema njegovim tvrdnjama, Dodik je bio u zabludi, a zakon nije bio stupio na snagu.

“Dodik je okupio savjetnike vezano za ovaj ukaz i bio je dužan potpisati ga jer bi prekršio zakone u RS. Osnov za oslobađajuću presudu je to što je potpisao ukaze prije nego što je zakon visokog predstavnika stupio na snagu. Zakon je donio visoki predstavnik, a ne PSBiH. Službeni glasnik BiH je jedino mjesto gdje se zakoni moraju objaviti. Odluke PSBiH ne stupaju na snagu prije objavljivanja. Dodik može ni odgovarati za djelo koje je potpisano 7. 7., a koje je stupilo na snagu 8.7. ukaze. Dodik je potpisao ukaze prije nego je zakon stupio na snagu. Zakon stupa minimalno 8 dana nakon objave. Dodik ima razlog zaključit da ovaj član nije stupio na snagu kako su ga savjetovali pravnici”, rekao je.

“Nema djela bez zakona, nema kazne bez zakona, nema oštećenog subjekta. Schmidt je postavio zamku kako bi RS ostala bez lidera”, poručio je.

Advokat Bubić je rekao da mu treba još dva sata, kao i njegovom branjeniku još dva dva sata, a onda tek ide drugooptuženi Miloš Lukić. Sutkinja Uznović je na to istaknula da to Sud poštuje, ali da moraju sve završiti danas, pa makar bilo do ponoći.

