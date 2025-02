Nenad Vuković : Nakon 27 godina, koliko je “u komadu” funkcioner, Špirića žele zadržati još sedmicu ili dvije

Smjena prvog zamjenika predsjedavajućeg jedina je tačka dnevnog reda sutrašnje sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Prijedlog o razrješenju podnijeli su delegati Nenad Vuković (PDP), Želimir Nešković (SDS), Ilija Cvitanović (HDZ 1990), Zlatko Miletić (ZNG) i Kemal Ademović (NiP), u namjeri da iz kolegija Doma udalje SNSD-ovog Nikolu Špirića. Međutim, pošto u dokumentu nije navedeno njegovo ime već pozicija, a nakon što je 16. februara izvršena redovna rotacija, pa Špirić više nije prvi zamjenik već predsjedavajući Doma naroda, a na toj poziciji je sada Kemal Ademović, pa su javnost i dio poslanika zbunjeni o čijoj smjeni će se u stvari glasati.

– Inicijativa je jasna, nedvosmislena, a namjerno je problematizuju SNSD i HDZ s ciljem da zadrže Špirića još sedmicu ili dvije u fotelji, nakon 27 godina koliko je “u komadu” funkcioner. Još jednom prisustvujemo izvrgavanju zakona i poslovnika. Očekujem da će razum prevladati i da ćemo sutra imati smjenu Špirića, bez igre riječi je li on bio prvi zamjenik u vrijeme podnošenja inicijative, kao što jeste i šta je on danas, nakon što je došlo do rotacije. To su nekorektne stvari koje ne trebaju da se nađu u najvišem domu institucija BiH – kaže za “Avaz” delegat Nenad Vuković (PDP).

Kemal Ademović elementarno nepismen: Htio smijeniti Špirića, pa pokrenuo vlastitu smjenu

Pokušaje da se spriječi smjena Nikole Špirića vidi kao dio nastojanja da se spasi “koalicija koja je već propala”, ali Vuković je uvjeren da će se smjena desiti sutra ili u narednih nekoliko dana. On najavljuje i smjene preostalih kadrova SNSD-a, prvenstveno državni ministri Amidžić i Košarac, uz paralelne razgovore o novoj većini. PDP insistira na EU putu, ali i relaksaciji odnosa u BiH, uvođenju diferencirane stope PDV-a na hranu, lijekove, ortopedska pomagala i opremu za bebe, jer sada ne postoji većina koja je takve odluke ranije blokirala. PDP je spreman da novu parlamentarnu većinu čini i sa Trojkom, i sa SDA,piše Avaz

– Mi u tom dijelu nemamo preferencija, bez obzira što je u javnosti bilo raznih priča. Mi se nismo usmjerili prema bilo kojem od ta dva tabora. Koliko god neko želio da, zbog ove inicijative oko smjene SNSD-ovih kadrova, nas prikaže kao nekog ko želi da utrči u fotelje, ja podvlačim da ne želimo. Spremni smo da razgovaramo sa svima, ako prihvataju našu agendu, a prihvatamo i mi da drugi imaju svoje agende. Vjerujemo da će HDZ, kao i uvijek, reći da je uslov izborni zakon. Spremni smo razgovarati i oko izbornog zakona. Druge partije imaju svoju agendu. Sve treba staviti na sto u atmosferi koja nije napeta i koja nije ucjenjivačko – trgovačka, to je ključno – ističe Vuković za “Avaz”.

Dok se razmatraju inicijative o smjeni njegovih kadrova, u Vijeće ministara BiH stigao je prijedlog SNSD-a da za novog ministra sigurnosti BIH bude imenovan Goran Selak.

– Taj prijedlog nema nikakve šanse da prođe u Predstavničkom domu. Osim HDZ-a i SNSD-a, ne postoji više nijedna partija koja bi podržala Dodikov prijedlog. Taj prijedlog neće dobiti potrebnu većinu – komentira Vuković.

