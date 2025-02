Netanyahu Trumpov prijedlog o “preuzimanju” Gaze nazvao “historijskom prilikom”

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nazvao je prijedlog o “preuzimanju” Gaze od američkog predsjednika Donalda Trumpa “historijskom prilikom” da osigura budućnost zemlje, tvrdeći da je raseljavanje Gaze “jedino održivo rješenje”.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a press conference in Jerusalem, December 9, 2024. Maya Alleruzzo/Pool via REUTERS