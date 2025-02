Poruka iz RS-a: Uskoro smjene Špirića i SNSD-ovih ministara

Igor Crnadak, šef Kluba poslanika PDP-a u NSRS-u, kazao je za N1 kako je “nepovratan i nezaustavljiv” proces smjene kadrova SNSD-a u Vijeću ministara i oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. “Uskoro će biti smijenjen Špirić i SNSD-ovi ministri, uslijedit će popunjavanje oba doma državnog parlamenta, novi ministri u Vijeću ministara”, rekao je za N1.Danas je u Banjaluci održan sastanak opozicije iz ovog bh. entiteta o političkoj situaciji na nivou BiH i državnoj koaliciji. Šta nam možete reći o današnjem sastanku?

Dobar sastanak, jedan u nizu. Imali smo tri stvari na stolu. Prva stvar je bio ovaj zakon o lokalnoj samoupravi gdje postoji želja SNSD-ove vlasti da se razvlaste načelnici i gradonačelnici, ciljaju gradove gdje je opozicija na vlasti. Imali smo razgovore i o zakonu o stranim agentima, to je diktatorski zakon. Druga stvar je bila vezana za posebnu sjednicu o stanju u javnim preduzećima u RS-u. Formirali smo timove. I treća stvar je bilo pitanje formiranja nove većine na nivou BiH.

Na ovu temu je mnogo sastanak koji nisu sastanci u zvaničnom smislu. Obavlja se mnogo razgovora. Rekao bih da sva ta priča ide svojim tokom. Uskoro će biti smijenjen Špirić i SNSD-ovi ministri, uslijedit će popunjavanje oba doma državnog parlamenta, novi ministri u Vijeću ministara. To je jedna stvar koja je nepovratna i nezaustavljiva. Kako se SNSD bori, posebno za ovu poziciju Špirića, to mi djeluje bez dostojanstva. To pokazuje do koje mjere SNSD i partneri žele napraviti cirkus od svega ovoga,piše N1

Sjednica za smjenu Špirića zakazana je za 18. februar. Da li će biti održana ako bude bojkot članova SNSD-a?

Javno ih pozivam da to ne rade. Zašto? Pitanje kvoruma je ustavna materija i to je jedan do najvažnijih mehanizama zaštite vašeg krupnog prava. Ne možete koristiti ovaj mehanizam samo zato što ne želite smjenu Špirića. Moguće je da bude taj scenario, pozivam ih da ne rade tako opasnu stvar i da ne pucaju u noge RS-u.

Za sutra je zakazana hitna sjednica Predstavničkog doma sa samo jednom tačkom dnevnog reda – smjena Elmedina Konakovića s pozicije ministra vanjskih poslova BiH?

Mislim da neće biti smijenjen, ali mislim da je taj njegov komentar oko 9. januara potpuno neprihvatljiv. Ne možete toliko imati odsustva za one druge ili treće. Taj dan je u srcima ljudi u RS-u. Ponavljam, Konaković neće biti smijenjen jer onaj koji je podnio taj zahtjev (SNSD) i ne želi da bude smijenjen.

Klub zastupnika SNSD-a potvrdio je da neće doće na sutrašnju sjednicu, potvrdila je to Sanja Vulić i naglasila je da SNSD neće učestvovati u radu ovog doma, dok ne bude izabran član Kolegija Predstavničkog doma iz reda srpskog naroda?

Tako je. SNSD neće podržati svoj zahtjev jer se nadaju da će se Konaković i “Trojka” vratiti u Dodikov zagrljaj.

