Zubić o potresu u Hrvatskoj: Materijalne štete će biti, treba obratiti pažnju na sekundarne zemljotrese

Večeras u 18 sati i 43 minute seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su jak potres s epicentrom 15 km sjeveroistočno od Starigrada Paklenice. Za pojašnjenje zemljotresa pitali smo uglednog sarajevskog profesora geografije Vedrana Zubića.

– Stalno djelovanje Afrike s Juga tjera Jadranski bazen da se povlači pod Dinarske planine i upravo je to seizmički vrlo aktivan prostor. Ta zona podvlačenja se nalazi upravo na mjestu gdje se desio potres kod Starigrada-Paklenice. Po informacijama koje imamo zemljotres je bio jačine 4,8 po Rihteru. Ovo uopšte nije slab zemljotres za taj prostor te je bio jako ”plitak zemljotres” na nekoj dubini od 13 i pol kilometara. Sav krečnjak koji se nalazi na planinama Dinaridima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj nastao je sa dna mora koje se stalno izdiže. Upravo to podvlačenje izaziva rast planina, ali i seizmičke aktivnosti. Radi se o jedinstvenom seizmičkom prostoru koji se proteže daleko. Vidite što se dešava na Santoriniju. To je ta zona koja je uvijek ugrožena i koja uvijek može biti aktivna – objasnio je Zubić za Avaz‘.

Ističe kako je najvažnije što nema ljudskih žrtava te da se materijalna šteta može očekivati, pogotovo ako bude sekundarnih zemljotresa

– Najvažnije što čujemo je to da nema ljudskih žrtava. Potres se dobro osjetio, a kakva će materijalna šteta biti to nam još ostaje za vidjeti. Posebno treba obratiti pažnju da li će biti sekundarnih zemljotresa, koji nekada mogu biti slabiji, ali udaraju već na trusno područje. Materijalne štete će sigurno biti, ali srećom u pitanju je manje naseljen prostor – rekao je Zubić za “Avaz”.

