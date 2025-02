Usvojena Deklaracija HNS-a; Čović o smjenama: BiH nema luksuz da zaustavi život

Pitanje izmjene Izbornog zakona ostaje prioritet u 2025. godini. HNS ponavlja snažnu podršku euroatlantskim integracijama BiH. Poseban naglasak stavlja se na Južnu plinsku interkonekciju.

Na konferenciji za novinare, predsjednik Glavnog odbora i lider HDZ-a Dragan Čović komentirao je i najavu rekonstrukcije vlasti na državnom nivou.

“Ja sam i dalje na istom tragu da trebamo iduće sedmice iskoristiti i razgovarati, i mislim da će se to desiti. Siguran sam da ćemo u narednih deset dana imati sastanak svih nas koji smo sada u poziciji, znači Trojke, SNSD-a, HDZ-a, dakle sa svim onim strankama koje još tu participiraju. Koliko će uspjeti, vidjet ćemo. Mislim da trebamo u miru oko toga razgovarati, Istina, paralelno se vode procesi i inicijative, svako svakoga smjenjuje, pa vidjet ćemo dokle će to doći. Ja lično i predstavnici i HNS-a, ali i HDZ-a, razgovaramo sa svim političkim opcijama i pozicije i opozicije upravo da bismo sagledali suštinu. Ja razumijem da neko želi promijeniti vlast, da je malo nervozan, da ima ambiciju i to je sasvim normalno. Samo iza takve ambicije mora biti kalkulacija nekakva koja je odraz izbornog rezultata od prije dvije godine. I kad zbrojite na neki način većine u Zastupničkom domu i u Domu naroda, onda trebate procijeniti da li je realno nešto. Ako je cilj samo blokirati i zaustaviti sve procese, onda se s tim niko ne može suočiti, ja lično ne mogu jer BiH nema luksuz da zaustavi svoj život”, poručio je Čović,piše N1

