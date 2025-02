Sjednica HNS-a u Mostaru: HDZ BiH bez podrške drugih stranaka

U zajedničkom saopćenju za javnost čelnici HDZ-a 1990, Hrvatskog nacionalnog pomaka, HDS-a i HSS-anajavili su kako njihovih 170 izaslanika neće učestvovati u radu HNS-a. Isto su najavili i iz Hrvatske republikanske stranke. Uprkos bojkotu pet stranaka, najavljeno usvajanje Deklaracije u HNS-u, u kojoj se upozorava da prakse preglasavanja Hrvata vode u gubitak povjerenja i produbljivanju političke krize u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Komentirajući izostanak nekoliko političkih stranaka Čović je istaknuo da one nisu sudjelovale ni na prošlim saborima.

“Drago mi je da smo danas okupljeni na 12. Hrvatskom narodnom saboru Bosne i Hercegovine, to nam je nakon lokalnih izbora obveza, ali on je po odluci Predsjedništva nešto laganiji sabor, odnosno nije izborni nego izvještajni i na njemu ću podnijeti izvješće o radu u ove dvije godine, a i kolega (Božo) Ljubić će podnijeti i informaciju o radu Glavnog vijeća. Također, raspravit ćemo i deklaraciju koju danas treba usvojiti, a na isti način ćemo dobiti informaciju o provedbi demografske strategije među Hrvatima koju smo usvojili na zadnjem Saboru”, rekao je Čović.

Dodao je kako kolege koje su se dan ranije oglasile da neće doći na Sabor nisu participirale ni zadnje dvije godine.

“U prvoj tački dnevnog reda, kada ću se ja obraćati, među ostalim naglasit ću i to kako se saziva sabor, tko je član HNS-a i kako je to dobrovoljni pristanak, a nikakva prisila. Naravno, ima onih koji rade aktivno i onih koji rade pasivno, a kolege koje su se jučer oglasile da neće doći nisu bili na saboru ni zadnje dvije godine. Po dogovoru Predsjedništva ja sam s njima razgovarao i obećali su, odnosno te tri stranke su se prijavile da participiraju, međutim nešto se jučer dogodilo pa su odustali, ali dobro, to je njihova volja, žao mi je što je to tako, ali mi ćemo nastaviti raditi kao i do sada”, istaknuo je.

Podsjetio je da je sastav i broj izaslanika otprilike isti kao i na zadnjem saboru.

“Participira 12 političkih subjekata, žao mi je što nismo baš svi, ali to je volja onih koji su tako odlučili. Ovo se moglo naslutiti i ranije. Vidjeli ste da ima aktivnosti oko smjena dužnosnika na razini BiH i vidjeli ste da je dio tih ljudi i supotpisnik inicijativa za smjene, prave se neke druge koalicije, međutim ja ne bih tome davao značaj nego bih rekao da je HNS dobio na vidljivosti, pa i njihovim priopćenjima jučer. Mi idemo dalje raditi, štititi interes hrvatskog naroda, a moje je da s njima dalje razgovaram i da vidimo kako otkloniti te šumove koje imaju u komunikaciji”, kazao je Čović.

Istaknuo je kako je prvi zadatak HNS-a i okupljenih stranaka kako pomoći svim institucijama hrvatskog naroda, ali i svakom žitelju BiH da ostvari ona svoja poslanja kroz funkcije koje predvode.

“Iz tog razloga mi je drago što su danas na saboru predstavnici tih institucija, predstavnici Vlade Republike Hrvatske, predstavnici Katoličke crkve i svih onih koji na neki način štite i integritet Hrvata i identitet hrvatskog naroda. Uvjeren sam da su klima i atmosfera koje gradimo krajnje prijateljske u zajedništvu unutar Hrvata, ali i u zajedništvu s druga dva naroda”, naglasio je Čović,piše N1

Naveo je kako bi bilo mudro da su navedene stranke svoje razloge iznijeli na Predsjedništvu ili saboru pa da se o tome raspravi.

“Međutim, može i ovako, oni su to javno poslali, i to je način komuniciranja. Već sam kazao, dio stranaka participira vrlo pasivno oko HNS-a i to nije od danas. To je danas samo iskorišteno da se pošalje poruka što je, opet kažem, dalo na vidljivosti HNS-u i mislim da je čak i dobro, ali svakako ćemo razgovarati intenzivno ovih dana”, zaključio je Daragan Čović.

