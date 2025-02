Bojkot i efekti: “Krene li obaranje marži, biće to rat snižavanja cijena”

No, teško je dati generalnu ocjenu uspješnosti bojkota. Čini se da je prethodni bojkot imao veći odjek, jer u pojedinim radnjama kao da je uobičajen dan. Osim u glavnom gradu, bojkot traje širom države. U Mostaru nema gužve, parking skoro prazan.Sve zbog enormnih cijena. Čak je skuplje nego u Švedskoj. Tamo je jeftinija piletina, puter, mlijeko, potom higijenske potrepštine, kao i slatkiši. Iz Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača oštro poručuju: ovo je nemoralan i neosnovan rast cijena. Cijena hrane na svjetskom tržištu rasla je 20%, a u BiH od 100% do čak 400%!

”Oni jedni drugima ne konkurišu. To je prećutni dogovor. Svako čuva svoje kupce. Na neki način neće da obaraju cijene jer ako krene da obara cijena, marži u ovom slučaju, to može biti čitav lanac i kod drugih. Pa bi to onda bio rat snižavanja cijena”, smatra ekonomski analitičar Zoran Pavlović,pN1iše

Upravo ono što očekuju potrošači. Bojkot se nastavlja sutra.

