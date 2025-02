Mobilizacija u Meksiku, poslano 10.000 vojnika na granicu sa SAD-om

Meksiko je danas počeo da raspoređuje 10.000 vojnika na granici sa SAD-om, kao što je obećano u ponedjeljak, u zamjenu za suspenziju američke najave uvođenja carine od 25 posto na meksičke proizvode, saopštila je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum.

Members of Mexico's National Guard queue to board a plane bound for the northern border after Mexican President Claudia Sheinbaum agreed with U.S. President Donald Trump to bolster border enforcement efforts in response to Trump's demand to crack down on immigration and drug smuggling, at the Cancun International Airport, in the metropolitan area of Cancun, Mexico February 4, 2025. REUTERS/Paola Chiomante