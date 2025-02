Cenić o podacima Porezne uprave FBiH: Ne znam na osnovu čega su došli do te cifre

Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić za “Avaz” je komentarisala podatke koje je iznijela Porezna uprava Federacije BiH na osnovu kojih proizilazi zaključak da akcija “Bojkot u BiH” nije uspjela, odnosno da je očekivani promet bio čak i veći u odnosu na dan ili sedam dana ranije.

– Ne znam na osnovu čega su došli do te cifre i voljela bih da znam metodologiju. Mogli su jedino samo za taj dan putem fiskalnih kasa nešto da vide kakav je promet, odnosno za sve one koji imaju fiskalne kase, a to svi veliki trgovački centri moraju da imaju i ne mogu izdati račun bez toga. Drugu metodu gdje su samo za taj dan izračunali promet, trenutno ne vidim. Možda bi trebali oni da objasne – kazala je Cenić za “Avaz”.

Poskupljenja će biti

Cenić smatra da će neminovno doći do novog poskupljenja proizvoda.

– Tvrdim da se cijene sigurno neće vratiti na staro. Kojom brzinom će poskupiti, to je drugo pitanje. Svi će se ugraditi u cijenu, odnosno povećati cijenu, očekujući dalje šta će se dešavati i kakve će odluke Vlade (Federacije BiH op.a.) biti. To je osnovno pravilo u trgovini, u proizvodnji, naravno na osnovu inputa koji će, ako budu skuplji i kada se uzme struktura troškova, na osnovu svih dijelova cijene i proizvodnog ciklusa, ako se poveća cijena, povećat će i oni. S tom razlikom što u tome bolje prođu trgovci, nego proizvođači. Trgovci počesto uslovljavaju proizvodnju, tako da će dalje poskupljenje biti. Sada se svi žale na kafu, ali kafa je berzanski artikal, poskupila je svugdje, pa i kod nas. Ali, kada padne berzanska cijena na svjetskom tržištu, neće kod nas pasti. Kod nas se cijene nikada ne vraćaju, osim kada neko proglasi akciju, pa zapravo prodaje po normalnoj cijeni, onda svi navale da to kupuju. Ali da obore cjene, to se teško dešava – smatra Cenić.

Vlada pravi eksperimente

Ona smatra da poskupljenje nije uslovljeno onim što se događa na svjetskom tržištu.

– Pitanje je i za trgovce. Zašto je poskupila i ona kafa koja stoji na policama po ne znam koliko mjeseci i zašto je ta cijena usklađena sa novom po kojoj je kupljena, po većoj cijeni. Tako se može odnositi na masu proizvoda. Vidite da Vlada pravi eksperimente, vidim da su subvencije kamata iznenada ukinute za mala preduzeća, odnosno firme, pa tako im nešto može pasti i nešto sljedeće na pamet, mimo povećanja cijena rada. Povećala se struja, povećana cijena rada, sve živo poskupljuje. Nije uslovljeno isključivo onim što se dešava na svjetskom tržištu – kazala je Cenić za Avaz

Podrška vlasti

Cenić kaže da sve dok građani kupuju, do tada će trgovci i držati cijene koje su odredili.

– Ko se enormno obogatio za kratko vrijeme, imao je podršku vlasti, jer nije moglo bez toga. U ovoj državi nije moglo bez toga. Ako se naglo obogatio. Što se tiče trgovaca da su se enormno obogatili, kako koji. Veliki trgovački lanci su sarađivali sa vladom, bilo koje, kako se koja vlada smjenjivala. Dok god znaju šta sve mogu i koji je prostor i dok god vide da kupci i dalje kupuju, oni će držati te cijene, ako su nenormalno i enormno velike i mnogo veće od onoga što bi iznosila obična kalkulacija i formiranje maloprodajne cijene. S druge strane, ako ne znaju šta ih sutra čeka, također će povećati cijenu da se na neki način zaštite. Trgovina nije tu da se bavi socijalnom problematikom. Oni će prodati po cijeni koja ide na tržištu, a za vladu je da se bavi socijalnom politikom. Trgovina je tu da posluje onako kako tržište ili diktira, ili da se prilagode promjenama kupovne moći, nešto od toga – zaključila je Cenić za “Avaz”.

