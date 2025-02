Na stolu dvije uredbe o minimalnoj plati i refundaciji doprinosa, ovo su detalji

ESV je razmatrao prijedloge mjera i pravnih akata Vlade FBiH vezano za obračun i isplatu minimalne plate, te kriterije za refundaciju ili sufinansiranje doprinosa shodno Odluci o minimalnoj plati za 2025. godinu.

Predsjednik ESV Safudin Čengić je kazao da ESV može biti partner Vladi u smislu donošenja najboljih zakonskih rješenja. “Nadam se da ćemo na ovaj način raditi u narednom periodu i donositi propise od interesa svakog socijalnog partnera”, dodao je.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović kazao je da je danas bio cilj nalaženje najoptimalnijeg rješenja vezanog za povećanje minimalne plate i za smanjenje štetnih posljedica, u smislu olakšica. “Mislim da smo na tragu relativno optimalnog rješenja. Neće svi biti zadovoljni, ali ovo je dobar polaz za ublažanje posljedica”, kazao je Smailbegović.

“Za plate preko 1000 KM, prihvaćen je naš prijedlog od 450 KM. Kada je riječ o refundacijama, red je da tu pomoć dobiju oni kojima je najpotrebnija, tamo gdje su najviše ugrožena radna mjesta. Jednim dijelom smo uspjeli u tome.

Dogovor je da ćemo mjesečno pratiti realizaciju ovih odluka i po potrebi korigovati u slučaju da se pokaže da smo napravili pogrešnu procjene i pogrešne parametre. Nije zakovano ovo rješenje koje danas imamo na stolu”, kazao je Smailbegović.

Fikret Alić je kazao da je SSS BiH zadovoljan historijskim korakom o minimalnoj plati koji je učinila Vlada FBiH. “Drago mi je da smo došli do rješenja koje je u najboljoj mjeri zadovoljilo Udruženje poslodavaca i one koje oni predstravljaju. Vlada je bila izuzetno susretljiva u želji da zaštiti radna mjesta i poslodavce od problema sa poslovanjem.

Nama je želja da sačuvamo svako radno mjesto, ali i da svaki radnik radi za platu dostojnu života. Nismo zadovoljni sa 1000 KM i radićemo da ta plata bude i veća, a radnici još zadovoljniji”, kazao je Alić.

Premijer FBiH Nermin Nikšić kazao je da je zadovoljan radom ESV-a.

“Shvatili smo da smo svi na istom zadatku i imamo isti cilj. Ovo još nisu fiskalne reforme, nego intervencije kroz koje pravimo pretpostavke da uradimo ozbiljne reforme i zajednički cilj – konačno definisanje izmjene Zakona o doprinosima, rasterećenje poslodavaca, utvrđivanje zakonski visine minimalne plate, poreza na dohodak, otvaranja priče o porezu na dobit, uvođenju poreza na dividene, što će biti teme koje će razmatrati ESV.

Danas smo prošli kroz dvije uredbe. Jedna je bila tehnička, a tiče se da uvodimo mogućnost poslodavcima koji povećavaju platu ljudima koji su u novembru imali platu 1000 KM ili veću od 1000 KM, za dio do 450 KM neoporezivo te razgovarali o pitanju odluke o refundaciji sredstava privatnim poslodavcima, obrtima i samostalnim djelatnostima.

“Uredba o pomoći poslodavaca uposlenicima” ima jasnu distinkciju visine plate i da poslodavci imaju mogućnost da prave gradaciju kod radnika koje radno mjesto će dobiti i koji iznos sredstava, ovisno o finansijskim mogućnostima poslodavaca koji to rade mjesečno u periodu isplate plate. Uredba vrijedi do 31. 7. tekuće godine, uz nadu da ćemo u tom periodu smanjiti doprinose, pogotovo u dijelu na teret poslodavaca.

Poslodavci na ovaj način mogu kompenzirati radnike koji su sad došli do ranga minimalne plate, a objektivno su imali bolji status, i koji više doprinose svojim poslodavcima.

U petak smo završili nacrt Zakona o fiskalizaciji na Domu naroda. Pred Vladom FBiH i ESV je da se u ovom periodu bavimo tim zakonom, koji je preduslov za fiskalnu reformu i sve priče oko toga.

Uredba o refundaciji troškova je otprilike usaglašena. Ubrzo će biti dostupna javnosti. Konačnu odluku o uredbi donosi Vlada FBiH.

Nakon sastanka sa predstavnicima Ministarstva trgovine i trgovačkih lanaca, gdje ćemo govoriti o cijenama proizvoda i podrške potrošačima, završit ćemo tekst uredbe, da usaglasimo sve male izmjene koje smo utvrdili na ESV, prođe kroz Vladu i ide u Službene novine.

Vjerovatno će biti nezadovoljnih. Možda bi bilo najbolje da svi budu podjednako nezadovoljni.

Najveći broj poslodavaca koji je dio davao u kovertama, sada će to pretvoriti u zvanične isplate, dodatna opterećenja će biti kroz doprinose.

Mi ćemo pokušati da damo refundaciju dijela, nekima možda i cijelih, doprinosa onima koji budu ispunjavali uslove iz uredbe”, kazao je Nikšić.

Na pitanje koji su kriteriji za refundaciju, premijer je kazao da morate imati identifikacioni broj, da vam je aktivan račun, da nemate obaveza prema porezima i doprinosima, da imate uposlenike kojima ste u novembru platili manje od 1000 KM platu.

“Važno je napomenuti da smo koristili pozitivna iskustva iz uredbe iz doba korone. Neće biti potrebna nikakva papirologija niti podaci. Sve će biti automatski regulisano kroz podatke iz PU FBiH. Onaj ko ostvaruje to pravo dobiće pravo. Januarska plaća se isplaćuje do kraja februara, ali nije realno da se refundacija isplati do kraja februara. Dogovorili smo se da to bude polovinom marta,pišu Vijesti

Napravili smo neke kategorije, od 300, 150, 100 i 50 KM. Riješili smo neka otvorena pitanja na koga se to odnosi, to su poslodavci koji ispunjavaju uslove.

Pravo na refundaciju ostvaruju poslodavci čija je dobit manja od 6.500 KM po uposleniku, prema posljednjem izvještaju o poslovanju o dobiti, kazao je premijer FBiH.

Na pitanje hoće li 100 miliona KM biti dovoljno za refundacije odgovorio je premijer FBiH.

“Mi smo pravili kalkulacije da svi radnici koji su bili evidentirani na platu ispod 1000 KM, njih do 200.000, da nam treba nekih 108 miliona KM. Vjerovatno neće svi ostvariti to pravo, pa će biti dovoljno”, kazao je Nikšić.

“Smatrali smo da je važno da idemo sa realnom cifrom koja neće trpiti smanjivanje, ako bude prilika za povećanje to ćemo i učiniti”, zaključio je premijer Nikšić.

Facebook komentari