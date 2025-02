Kakvo nas vrijeme očekuje naredne sedmice?

Bosnu i Hercegovinu danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prijepodnevnim satima, u kotlinama Bosne i uz riječne tokove, moguće su maglene zone. Tokom popodneva, slaba kiša se očekuje u Hercegovini, dijelovima jugozapadne, centralne i istočne Bosne. Vjetar će biti slab i promjenljivog smjera. Dnevna temperatura kretaće se od 6 do 11 stepeni Celzijusa, dok će na jugu dosezati do 15 stepeni.

Ponedjeljak, 3. februar 2025. – Prevladava pretežno oblačno vrijeme. Na jugu i jugozapadu zemlje očekuje se postepeno razvedravanje tokom dana, dok će u ostatku BiH razvedravanje nastupiti u noćnim satima. U ranim jutarnjim satima moguća je slaba kiša na jugu. Vjetar u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni biće slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dok će u ostatku zemlje puhati slab sjeverni vjetar. Jutarnje temperature će se kretati od -2 do 4 stepena, na jugu od 6 do 10, dok će dnevne biti između 2 i 8 stepeni, a na jugu do 15 stepeni.

Utorak, 4. februar 2025. – Očekuje se sunčano vrijeme, uz moguću maglu u prijepodnevnim satima u kotlinama Bosne i uz riječne tokove. U Hercegovini i jugozapadnoj Bosni puhat će slaba do umjerena bura, dok će u ostatku zemlje vjetar biti slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura kretaće se od -5 do 0 stepeni, na jugu do 4, dok će dnevne vrijednosti biti od 2 do 8 stepeni, a na jugu do 13 stepeni.

Srijeda, 5. februar 2025. – BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz mogućnost magle tokom prijepodneva u kotlinama Bosne i uz riječne tokove. Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature spustiće se između -6 i 0 stepeni, na jugu do 4, dok će dnevne biti od 2 do 8 stepeni, a na jugu do 13 stepeni.

Četvrtak, 6. februar 2025. – Na sjeverozapadu Bosne očekuje se pretežno oblačno vrijeme, dok će u ostatku zemlje preovladavati sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje u Bosni. Vjetar će u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni biti slab do umjeren, dok će u ostatku zemlje puhati slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature biće između -4 i 2 stepena, na jugu do 5, a dnevne od 2 do 8 stepeni, dok će na jugu dostići 14 stepeni Celzija,piše N1

