Nermin Dizdarević, osumnjičeni za silovanje, je još kao maloljetnik bio osuđivan za isto djelo

Kako portal „Avaza“ saznaje Nermin Dizdarević, treći osumnjičeni za silovanje djevojke na Ilidži, ranije je već osuđivan za silovanje.

Osuđen je u vrijeme kada je bio maloljetan, a njegova žrtva je bila maloljetna djevojčica.

Kazna brisana iz evidencije

Advokat Omar Mehmedbašić je za „Avaz“ potvrdio da je da je Dizdarević kao maloljetnik bio osuđen za silovanje.

– To je tačno, ali pošto je bio maloljetan to se briše iz evidencije. Osuda na kaznu maloljetničkog zatvora briše se iz kaznene evidencije u roku jedne godine od dana izdržavanja, zastarjele ili oproštene kazne, ako za to vrijeme osuđeni maloljetnik ne počini novo krivično djelo – precizirao je Mehmedbašić.

Dizdarević je kao punoljetna osoba osuđivan za razbojništvo.

Mehmedbašić je ranije za “Avaz” potvrdio da je Nerminu Dizdareviću osumnjičenom za silovanje djevojke na Ilidži određen jednomjesečni pritvor.Mehmedbašić je za “Avaz” naveo da je Dizdarević kazao da je on došao u stan drugog dana i da nije znao šta se ranije dešavalo.

Iz Tužilaštva KS danas je saopćeno da je postupajuća tužiteljica Tužilaštva KS predložila Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Nerminu Dizdareviću koji se sumnjiči za krivično djelo silovanje na naročito okrutan i ponižavajući način.

Dva dana je zlostavljali

Kako je “Avaza ranije objavio, Benjaminu Aganoviću i Aladinu Hajdareviću određen je jednomjesečni pritvor. Aganović i Hajdarević se sumnjiče za krivična djela narušavanje nepovredivosti doma, protupravno lišenje slobode, laka tjelesna povreda, silovanje i neovlašteno optičko snimanje,piše Avaz

Nermin Dizdarević se spominje da je učestvovao u silovanju s dvojicom pritvorenih, a što je sve snimao Aganović.

Prema prijavi, djevojci su Aganović i Hajdarević provalili u stan, tukli je čime su stigli, rukama, nogama, metalnom palicom, drškom noža, šipkom usisivača i štakom i prisiljavali da šmrče spid. Držali su je zatočenu u stanu dva dana, te je na kraju sva trojica silovali. Djevojka je uspjela da pobjegne Hajdareviću koji ju je izveo iz stana.

Aganović i Hajdarević su odranije poznati policiji.

