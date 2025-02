FBiH: Zaključani proizvodi skuplji i 25%

Hasičević je ovu informaciju potvrdio za N1 te je pojasnio da će Konkurencijsko vijeće utvrditi da li je došlo do objektivnog ili proizvoljnog podizanja cijena na tržištu.

“U zadnje vrijeme pojedini ekonomski analitičari tvrde da je na tržištu došlo do prećutnog formiranja cijena i da se radi o nekom dogovoru. I onda smo mi iz federalnog ministarstva trgovine odlučili uputiti zahtjev prema Konkurencijskom vijeću da upotrijebe svoje nadležnosti kako bi stvarno ispitali ovakvu vrstu ponašanja, da li je ona na snazi ili nije. U tom svom zahtjevu smo opisali konstantan porast cijena i čekat ćemo da li će oni poduzeti neke korake i da li ima osnova u ovim tvrdnjama pa ćemo nakon toga izaću u javnost s informacijama koje budemo imali i znat ćemo koje korake dalje poduzeti”, pojasnio nam je Hasičević.

Došlo do poskupljenja “zaključanih proizvoda”

Dalje dodaje da su iz Federalnog ministarstva trgovine stalno na terenu i da se i on kao resorni ministar stalno hvalio dobrim odnosom sa poslodavcima i sektorom trgovine.

“Zajedno smo radili na ovoj akciji ‘zaključavanja cijena’ i upravo je ta akcija bio jedan od načina da se izbjegne bilo kakva mogućnost da se to tumači na način da se radi o nekim dogovorima ili nekim nekonkurentskim aktivnostima”, ustvrdio je pa dodao da su iz ovog ministarstva uradili nova mjerenja i uporedili cijene sa 31. decembrom prošle godine sa 28. januarom ove i utvrdili su da je popriličan broj proizvoda skuplji, a čija je cijena bila “zaključana”:

“I onda smo stvarno utvrdili da je došlo u prosjeku do poskupljenja za 23,5 posto, negdje i do 25 posto, što pokazuje da na jednoj velikoj grupi od 50 i više artikala je došlo do konstantnog povećanja cijena i to nam je dalo signal da postoje neka neopravdana poskupljenja, odnosno, neopravdane akcije koje poduzimaju trgovci. Svjesni smo mi i opravdanosti podizanja cijena određenih vrsta roba s obzirom na to da je cijela globalna tržišna scena trenutno poljuljana i kao nekakav dokaz tome pratimo i regionalna tržišta i svjesni smo upravo da je ova akcija bojkota zbog poskupljenja kako u regiji tako i u BiH pokazala da postoji alarm na koji moramo reagovati što se tiče formiranja cijena ili eventualno poduzimanja nekih interventnih mjera. Mi nismo htjeli ništa ishitreno poduzimati, ali smo poduzeli sve potrebne korake kako bismo dobili sve neophodne informacije za jednu dobru i adekvatnu mjeru”.

Tri mjere za niže cijene

Shodno tome, Hasičević ističe da će u ponedjeljak održati sastanak sa predstavnicima trgovaca i prehrambenih proizvođača nakon čega će odlučiti o mjerama koje bi mogle zaštititi potrošače, odnosno, građane i to pogotovo nakon današnjeg bojkota.

“Nakon toga ćemo imati sve detaljne informacije pa ćemo nakon toga vjerovatno jasnije znati kakve korake da poduzmemo iako, ponavljam, ipak vjerujem u taj neki dogovor i da ćemo pronaći najbolje moguće rješenje. Već sada imamo pozive građana koji su nekako bili navikli na korpu zaključanih cijena jer su znali da im to daje sigurnost i znali su koji proizvod ne mijenja cijenu i pitaju šta se desilo. Ta cijena je nestala sa 31. decembrom prošle godine i mi smo napravili analizu sa 28. januarom ove godine i ona je ukazala potrebu za intervencijom ili nekim ponovnim sporazumom i otvaranjem dijaloga. Nadamo se najboljem, a ono što je sigurno je da ćemo zaštititi potrošače od neopravdanog poskupljenja”, naglasio je Hasičević.

Na kraju je naveo i tri mjere od kojih bi jedna koja se pokaže kao najefikasnija mogla uslijediti kao odgovor na bojkot građana.

“Jedna alternativa je da se ograniči marža, to smo imali kod zaključanih cijena, a to znači da se na esencijalnu grupu određenih namirnica odredi visina marže. Druga je po uzoru na Hrvatsku, a što smo mi imali – da se zaključaju cijene po nalogu države na gornje cijene, ali to kada uradite bez pristanka trgovca vrlo teško ide. Treća se odnosi na zaključavanje cijena da sjednemo i uključimo veći broj trgovaca, čak su se i neki manji trgovci i obrti javljali da bi i oni učestvovali u takvim akcijama. Nekako vjerujem u ovu treću alternativu, da ćemo zajedno sjesti, pokazati solidarnost i dogovoriti se i tako riješiti ovaj problem”, zaključio je Hasičević,piše N1

Bojkot građana u BiH

Podsjetimo da je za danas na području cijele Bosne i Hercegovine najavljen bojkot trgovina, ugostiteljskih objekata, pekara itd. zbog enormno visokih cijena proizvoda.

Reporterka N1 je u Sarajevu obilazila najveće trgovačke objekte, ali i one manje u kojima je primjetan mnogo manji broj građana, međutim, pravog bojkota u smislu da niko ne ulazi u njih danas nema.S druge strane i kafići su također posjećeni, ne u obimu u kojem smo navikli, ali ipak ima onih koji su svratili na kafu, sok ili nešto da pojedu.Razgovarali smo i sa građanima Sarajeva od kojih mnogi podržavaju bojkot zbog skupoće, ali ima i onih koji su danas svratili do prodavnice ipak “samo malo nešto kupiti”.

Bojkotuje se i u Istočnom Sarajevu i u Mostaru pa je tako i na ovim područjima zabilježen dosta manji broj građana u tržnim centrima, kafićima i prodavnicama,piše N1

U večernjim satima je novinar N1 posjetio jedan od najvećih hipermarketa u Sarajevu gdje je zabilježio, kako je rekao, nestvarne prizore.

Bojkotuje se u našoj državi po uzoru na Hrvatsku čiji su građani u nekoliko navrata doslovno odabrali da ne idu u prodavnice, da ne posjećuju ugostiteljske objekte i ne ostavljaju novac tržnim centrima. To je urodilo plodom pa je jedan najpoznbatijih trgovačkih lanaca odlučio da snizi cijene za čak 250 proizvoda.

Osim toga, hrvatska vlada je donijela odluku o ograničavanju cijena 70 proizvoda.

Kada je riječ o bojkotu u BiH i reakciji nadležnih, iz Vlade FBiH su poručili da će se sastati sa sektorom trgovine i prehrambene industrije kako bi razgovarali o zaključavanju cijena na području ovog entiteta.

Očekuje se da će u narednim danima biti više detalja o tome kako je ovaj bojkot prošao u našoj državi i da li će za sobom povući ikakve posljedice.

Naime, ovaj objekat je poprilično prazan i tek poneki kupac navrati da nešto kupi

