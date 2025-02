Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana…

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima lokalno slaba kiša može padati na području Krajine. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje od 11 do 15°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana slaba kiša se očekuje na području Hercegovine, jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 14°C.

U ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Rijetko su moguće veoma slabe padavine u centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini se očekuje razvedravanje. Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadne Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C,piše Slobodnabosna

U utorak u većem dijelu Bosne prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Sunčana Hercegovina i jugozapad Bosne. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Na području Hercegovine umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6°C, na jugu zemlje od 8 do 12°C.

