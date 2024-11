Cvjećare, pekare i benzinske pumpe biće otvorene nedjeljom – ko još radi, a ko zatvara vrata?

Primjena novog Zakona o unutrašnjoj trgovini počinje danas, a predstojeća nedjelja, 17. novembra, će biti prva neradna za prodajne objekte u entitetu Federacija BiH. U nastavku vam donosimo ko tačno može raditi, ko ne može, te koje su predviđene kazne za one koji ne budu poštovali Zakon.U skladu sa Zakonom, prodajni objekti su zatvoreni nedjeljom, a radno vrijeme određuje trgovac u periodu od ponedjeljka do subote, u ukupnom trajanju do 90 sati sedmično, a koje trgovac samostalno raspoređuje.

Odredba se ne primjenjuje na dragstore koji rade 24 sata

Izuzeci od primjene ove odredbe su: cvjećare, pekare, suvenirnice, objekti tradicionalnih i starih obrta, prodajni objekti koji se nalaze unutar ili su sastavni dio cjeline željezničkih i autobusnih stanica i aerodroma, benzinskih pumpi, bolnica, hotela, prostora kulturnih i vjerskih objekata, muzeja i parkova prirode, groblja i specijaliziranih prodavnica vezanih za prodaju na grobljima.

Odredba se također ne primjenjuje za dragstore čije je radno vrijeme od 00.00 do 24.00 sata svaki dan, te otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima, stolovima i u boksovima na tržnicama na malo, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima, stolovima i u boksovima izvan tržnica na malo, prigodnu prodaju organizovanu u sklopu sajmova, priredbi i izložbi, prodaju putem elektronskih prodavnica, prodaju putem automata, prodaju u proizvodnim objektima porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

Izuzetno, na prijedlog gradskog/općinskog vijeća Vlada Federacije Bosne i Hercegovine može donijeti odluku kojom se određuje da prodajni objekti na teritoriji grada/općine mogu biti izuzeti, a prijedlog se dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva trgovine.

Inspekcija spremna za kontrole

Trgovac je dužan da na prodajnom objektu, odnosno prodajnom mjestu, na jasan i vidljiv način, istakne radno vrijeme, radno vrijeme u dane državnih praznika i neradnih dana, kao i radno vrijeme privremenog načina obavljanja trgovine i pridržavati se tog radnog vremena.

Ako na prodajnom objektu ne istakne i ne pridržava se utvrđenog radnog vremena, zakon propisuje kazne od 2.000 KM do 15.000 KM za trgovca pravnu osobu, te od 500 KM do 1.500 KM za odgovornu osobu u pravnom subjektu, kao i za trgovca fizičku osobu.

Shodno tome, federalni tržišni inspektorat će, u saradnji s kantonalnim inspekcijskim organima, u nedjelju organizirati aktivnosti tržišnih inspektora na području svih kantona u FBiH.Iz Federalne uprava za inspekcijske poslove naglašavaju da inspekcijski nadzor nije ograničen isključivo na nedjelju, jer se uvidom u dokumentaciju subjekata nadzora eventualno kršenje odredbe o neradnoj nedjelji može utvrditi i naknadno.

Iz FUZIP-a apeliraju na privredne subjekte da usklade svoje poslovanje s pozitivnim propisima kako ne bi bili predmet sankcioniranja.

Radnici zadovoljni, poslodavci zabrinuti za prihode

Brojni tržni centri u FBiH su već početkom sedmice obavijestili o novom radnom vremenu. Tako, popularni tržni centar Sarajevo City Centar naveo je da od 17.11. nedjeljom neće raditi, a novo radno vrijeme je od 10 do 22 sata, svakim danom do ponedjeljak do subote.Oglasila se i ARIA Centar, nekadašnji BBI, sa istom porukom, ali sa sat vremena dužim radnim vremenom u odnosnu ranije.Većina radnika u trgovinskom sektoru FBiH podržava neradnu nedjelju, što potvrđuje istraživanje Sindikata prema kojem 96% ispitanika želi neradne dane za kvalitetnije vrijeme s porodicom. Predsjednica Sindikata Mersiha Beširović, ranije je istaknula da je to važan korak za zaštitu radnika,piše N1



Ipak, neki analitičari i poslodavci izražavaju zabrinutost zbog mogućeg smanjenja prihoda i gubitka radnih mjesta, iako radnici vjeruju da će neradna nedjelja poboljšati ravnotežu privatnog i poslovnog života.