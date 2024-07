Đoković pokazao na navijača koga treba izbaciti sa tribina: Poludio nakon izgubljenog seta

Novak Đoković je nakon izgubljenog trećeg seta protiv Jacoba Fearnleyja tražio da se izbaci jedna osoba sa tribina.

Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 4, 2024 Serbia's Novak Djokovic reacts during his second round match against Britain's Jacob Fearnley REUTERS/Isabel Infantes