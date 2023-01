NADAL NAKON PORAZA: TEŠKO JE PRIHVATITI DA MI SE TO DESILO

Španski teniser Rafael Nadal bio je jako razočaran što je zbog povrede izgubio meč u 2. kolu Australian Opena od Amerikanca Mackenzija McDonalda, a kako je rekao, čak i da nije imao probleme s kukom, na kraju bi možda doživio poraz jer je njegov protivnik igrao odličan meč.

Moj protivnik je igrao odlično, ja sam se borio, ali je on imao potrebne odgovore na moju igru i zasluženo je pobijedio – rekao je Nadal.

Nakon toga, govorio je o povredi koju je zadobio, a kako je istakao, nije riječ o preponi, već o kuku. Iako je imao i ranije bolove, nikada nije osjetio takvo nešto.

U pitanju je bila povreda kuka, koji me bolio nekoliko dana, ali ništa slično kao danas. Ne znam da li je mišić ili sam kuk, imao sam probleme i prije, bio sam na tretmanima, ali nikada nije bilo ovako. Nisam mogao da se krećem, a dok ne uradim test, neću znati šta je tačno u pitanju. Teško je znati šta je sa mnom, bez detaljnog pregleda, a sve ostalo bi bilo nagađanje – rekao je Nadal pa nastavio:

Umoran sam da pričam na ovu temu. Izgubio sam meč, ali sam se trudio. Ne znam da li sam mogao dobiti i da sam bio zdrav, razmišljao sam da prekinem, ali sam ipak odlučio uraditi sve što mogu dok god stojim na terenu. Želio sam završiti meč. Mislim da je ovako bolje, izgubio sam i čestitao protivniku, jer je sve to sportski. Treba se boriti do kraja, to je suština sporta i to slijedim tokom čitave svoje karijere.

Za kraj, ističe da je razočaran jer je izgubio, ali da je sutra novi dan i da ga očekuju novi izazovi.

Možete i sami zamisliti koliko sam razočaran. Ovo nije bio pravi trenutak da mi se desi ovako nešto, ponekad je frustrirajuće, teško za prihvatiti, posebno kada ste umorni od silnih povreda. Iako je ovo težak trenutak, sutra je novi dan i treba početi ispočetka. Ne mogu se žaliti na svoj život, naravno, nisam ni mentalno uništen, ali nisam sretan. Nadam se da neću previše dugo odsustvovat s terena jer se želim vratiti na željeni nivo tenisa. Uradio sam to puno puta u karijeri – rekao je Nadal, piše Hayat.

