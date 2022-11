Otac: Novak Đoković se pojavio kao znak da Srbi nisu genocidan narod

“Neka Australci naprave što misle da trebaju, on će svakako biti najbolji sportaš svih vremena. Novak planira igrati još dvije godine. Na način na koji je Federer zadnjih godina igrao, zbog nekih drugih stvari koje nemaju veze sa sportom, moj sin može igrati koliko god hoće. Ali on to neće raditi jer je Srbin, jer je Đoković”, rekao je Srđan o Đokovićevom nastupu u Australiji u siječnju. Podsjetimo, Novak je deportiran iz Australije ove godine nakon što je u tu zemlju stigao iako nije bio cijepljen, prenosi Index.

“On je isti kakav je bio i kada su ga protjerali iz Australije. Moram birati riječi, a nisam ih birao kada su mi držali dijete u zatvoru, što je sramota svih sramota. Oni su ga htjeli slomiti i uništiti, da pokažu kako preko njega raditi što god hoće. Dok je letio avionom između Dubaija i Melbournea oni su promijenili zakon. On je postigao veliku pobjedu, veću od svih turnira koje je osvojio”.

U nedjeljnom finalu Pariza Đoković je izgubio od 19-godišnjeg Holgera Runea. “I pored toga što ima 36 godina, dijete je dijete, pa su emocije velike. Sport se sastoji iz poraza i pobjeda, a tko se u svijetu sporta ponaša u porazu kao Novak? Nitko! Novaka je možda izgubila obitelj, ali dobio ga je narod. Mene su ljudi zvali nakon poraza i plakali. Poistovjećuju se s njim”, rekao je Srđan pa nastavio:

“On se pojavio u najgore vrijeme za Srbiju i za srpski narod u posljednjih 50 godina. On se pojavio kao znak da mi nismo genocidan narod, da smo mi dio stare europske civilizacije, da nemamo čega da se sramimo.”

