Žaber prva finalistica Vimbldona

Tunižanka Ons Žaber (Jabeur) prva je finalistica Vimbldona u konkurenciji teniserki, piše Avaz.

Ona je u polufinalu savladala Njemicu Tatjanu Mariju s 2:1 u setovima (6:2, 3:6, 6:1).

Ovom pobjedom 27-godišnja Žabur postala je prva Afrikanka koje je izborila nastup u finalu nekog grend slem turnira.

Ons the way to a first Grand Slam final 🇹🇳@Ons_Jabeur defeats Tatjana Maria 6-2, 3-6, 6-1#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/tnNObItxw3

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022