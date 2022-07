Đoković danas protiv Sinera napada lični rekord

Novaku Đokoviću u Vimbldonu slijedi meč sa Janikom Sinerom, 13. teniserom svijeta, u četvrtfinalu Vimbldona, dok bi ga u polufinalu čekao bolji iz duela David Gofan (58. na ATP listi) – Kameron Nori (12. na listi). S obzirom da je Nole do sada lagano pobjeđivao Sinera, ne očekuju se veći problemi. Možda Đoković pokuša da bez veće neizvesnosti okonča susret?

Poraz od Berdiha

Đokovića dijele tri koraka od odbrane trona u Londonu. Tri koraka od sedmog trofeja na Vimbldonu, a 21. gren slem pehara u karijeri. Prva prepreka, na prvoj narednoj stepenici danas bit će mladi Janik Siner. Italijan je u sudaru “mladih lavova” izbacio je Karlosa Alkarasa i sada ga čeka jedan od najtežih izazova u karijeri – da pobijedi Đokovića na travi.

A, to pet godina nikom nije uspjelo. Posljednji put kada je Novak pognute glave otišao sa Vimbldona bio je u julu 2017. godine. I tada ga je slomila povreda lakta, jer je početkom drugog seta predao meč Tomašu Berdihu, koji mu je do tog dana bio redovna mušterija, jedan od najomiljenijih protivnika.

Od tog dana do danas Đoković zna samo za pobjede na travnatoj podlozi u prijestolnici Velike Britanije. Vezao ih je 25, u koje su stala tri šampionska pehara. Iako je najviše puta osvajao Australijan open, a ne Vimbldon, srbijanski as ni u Melburnu nije imao veći trijumfalni niz. Štaviše, spojio je i tamo 25 pobjeda uzastopno. Što će reći da će Novak danas protiv Sinera da napadne lični rekord, da udari 26. recku u nizu na nekom gren slem trofeju, piše Avaz.

Ako bi došao i do 28. to bi značilo da je četvrti put u seriji došao do trofeja…

