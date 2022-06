Sakupljaču loptica na Wimbledonu pozlilo, teniserka oduševila potezom

Naime, Britanka je početkom drugog seta primijetila da jednom od skupljača loptica nije baš najbolje, vjerovatno zbog vleike sparine koja je bila u Londonu u ponedjeljak.

Dječak koji je sakupljao loptice se malo zateturao i skoro onesvjestio, a Burrage je brzo reagovala i priskočila u pomoć.

Otrčala je po flašicu vode, a priskočio je i neko iz publike sa kesicom gumenih bombona.

“Prvo sam mu dala energetski gel koji sam imala u svojoj torbi, ali znam da to nije baš najboljeg ukusa. Srećom, neko iz publike je viknuo da ima kesicu gumenih bombona i posle toga mu je odmah bilo bolje”, ispričala je teniserka.

Medicinska pomoć za dječaka stigla je tek nakon nekoliko minuta, a mediji su Burrage proglasili “anđelom Wimbledona” nakon brze, spretne i nesebične intervencije. prenosi “N1“.

British tennis player Jodie Burrage made a brilliant gesture during her Wimbledon Round 1 match against Lesia Tsurenko https://t.co/fOe1yTr1F2

— Qudach India (@QudachIndia) June 28, 2022