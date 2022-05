Damir Džumhur u bolnici: Imao sam najveće bolove u životu, sretan sam što sam živ

“Zdravo svima! Samo sam htio podijeliti sa svima vama da mi je prošla sedmica vjerovatno bila jedan od najtežih perioda za mene. Poslije mog meča u Parizu na Roland Garrosu odjednom sam osjetio jak bol u stomaku. Javio sam se ljekaru i odmah sam hospitaliziran. Sve istrage su pokazale akutni pankreatitis (upalu gušterače). Na skali od 1 do 5 bila je 5 (najjača).

I to se desilo samo 3 dana prije mog 30. rođendana pa sam od tada na intenzivnoj njezi, četiri dana u Parizu pa nastavio u Beogradu.

Imao sam najveće bolove u životu i nisam ni pomislio da to mogu doživjeti, pogotovo zato što je to jednostavno došlo niotkuda zdravom sportisti kakav sam ja.

Biću u bolnici još 2 sedmice jer oporavak od ovoga nije lak i treba vremena.

Na kraju sam sretan što sam živ i što mi nije potrebna operacija.

Osjećam da ću mnogo više cijeniti život, mnogo više sve prilike, više uživati ​​u stvarima koje su važnije od tenisa, od svega na ovom svijetu, a to je moja porodica! Moj sin, moja žena i svi koji me bezuslovno vole. Drago mi je da se već osjećam bolje i da vidim napredak. Doktori koji su se brinuli o meni uradili su najbolji mogući posao da me spase i ojačaju. Hvala njima, zahvaljujući podršci mojih prijatelja, podršci moje porodice a posebno moje supruge Barbare koja je učinila sve što je bilo moguće da dobijem najbolju njegu, i naravno mislima na mog sina da ću ponovo biti zdrav.

Što se tenisa tiče, trenutno ne razmišljam. Definitivno mi nije na pameti, ali znam da ću uzeti malo slobodnog vremena da se oporavim i da ga provedem sa dragim ljudima. Hvala svima na bezuslovnoj podršci. Damir”

