Nadal se gotovo 18 godina bori s neizlječivom bolesti: Svaki dan me boli

Nadal ipak nadljudskim naporima ostaje među najboljima u teniskom svijetu i pored toga što svakodnevno osjeća bolove.

Novinari su ostali zabrinuti nakon što je posljednju konferenciju za medije nakon meča u Madridu otvorio tako što se teže kretao dok nije stigao do mikrofona.

“Ne brinite. Kada igram, ponekad me boli stopalo. Ne biste brinuli da me možete vidjeti svaki dan. Svakog dana me boli stopalo, a posebno nakon meča od tri sata ili treninga. Malo lošije hodam. Imam hroničnu bolest za koju ne postoji liječenje. To je dio mog života, a loša strana je što ne mogu brže završavati mečeve. Kratkoročno gledano, mislim da sam fizički dobro. Što se tiče mojih stopala, moram se prilagoditi protivnicima i dugim mečevima”, pojasnio je osvajač 21 Grand Slam titule.

Podsjetimo, Nadal od 2005. godine ima problem s misterioznom Muller-Weissovom bolesti koja se podmuklo razvija na stopalima, a moguće je primijetiti tek u kasnijoj fazi života.

Problem sa stopalima Nadalu pravi najviše problema u životu u kojem se često borio s raznim povredama kao što su one s koljenima ili petom te u posljednje vrijeme rebrima i leđima. prenosi klix

Facebook komentari