Potresno priznanje slavnog tenisera: Pio sam, drogirao se, razmišljao sam i da se ubijem

No, bilo je i onih kojima je ta stanka pomogla jer su se mogli baviti drugim problemima. Jedan od takvih je kontroverzni australski teniser Nick Kyrgios koji je u razgovoru za Wide World of Sports istaknuo kako je pandemiju iskoristio kako bi osvijestio svoje psihičke probleme i krenuo prema njihovom rješavanju. Kyrgios je rekao kako je prije pandemije došao do stadija da mrzi svoj život.

“Bilo je stvarno jako ozbiljno, došlo je do te tačke da sam se sam ozlijedio i to definitivno nije bilo dobro”, rekao je Kyrgios i dodao:

“Gurao sam od sebe sve kojima je bilo stalo do mene i nisam komunicirao ni s kim. Jednostavno sam se isključio iz stvarnog života i pokušao se boriti na svoj način.”

Taj je način, očigledno, uključivao neke opijate što je Kyrgios sada i priznao.

“Dosta sam konzumirao alkohol i droge pa se sve izmaklo kontroli. Osjećao sam se bezvrijednim, da sam iznevjerio sve oko sebe u jednom trenutku sam mrzio svoj život. Porezivao sam se, namjerno se opekao, radio razne sjebane stvari. Upao sam u toliki mrak da mi se to ponekad sviđalo”, prepričao je Kyrgios koji je još u februaru rekao kako je razmišljao da se ubije.

“Imao sam suicidalne misli, doslovno sam imao problem da izađem iz kreveta”, objavio je tada na društvenim mrežama.

Pandemija koronavirusa Kyrgiosu je pomogla da sve probleme osvijesti i počne ih rješavati.

“Sada gotovo pa uopće ne pijem alkohol. Samo popijem čašu vina uz večeru.”

Kyrgios je pričao i o rasističkim problemima s kojima se susreće zbog tamne boje kože.

“Nije uvijek lako vidjeti sve te prijetnje i ostalo na društvenim mrežama. Cijelo vrijeme se suočavam s rasizmom. Ljudi misle da je normalno nekome upućivati rasističke komentare u današnje doba.”

Australski tenisač je cijelu priču zaključio zanimljivom rečenicom o odnosu s ljudima koji ga okružuju u teniskom svijetu, prenosi Raport.

“Većinu njih ja ne zanimam kao čovjek nego isključivo kao teniser i to ludi teniser.”

Facebook komentari