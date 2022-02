Đoković priredio šou svojim fanovima tokom treninga

Srbijanski teniser Novak Đoković stigao je u Dubai gdje se priprema za prvi turnir u ovoj godini.

Kao što se i očekivalo Novak je skrenuo pažnju tamošnje javnosti i medija na sebe, a to se moglo vidjeti i velikom posjetom terena na kojem se priprema za turnir.

Kako prenose srbijanski mediji, bio je to jedan od najposjećenijih treninga u historiji turnira u Dubaiju, a Đoković se potrudio da navijačima priredi pravi šou, igrajući popularne “kockice” sa svojim timom.

Od 21. februara Đoković će imati 8.875 bodova, dok će ruski teniser Danil Medvedev (Daniil) imati 8.435, dakle samo 440 bodova manje.

Ako Novak bude stigao do četvrtfinala turnira sigurno će ostati na vrhu ATP liste.

Meanwhile, Novak Djokovic is practicing in Dubai 👀

(🎥 timmy_ superstar – Instagram) pic.twitter.com/sSpXgqXOre

— We Are Tennis (@WeAreTennis) February 17, 2022