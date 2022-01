Medvedev u suzama: Dječak je prestao sanjati. Od sad igram samo za sebe i obitelj

Nadal se tako za jedan naslov odvojio od Rogera Federera i Novaka Đokovića, s kojima je do danas bio surekorder s osvojenih 20 trofeja na najznačajnija četiri teniska turnira. Federera ove godine nije bilo u Melbourne Parku jer se oporavlja od operacija na koljenu, a Đokoviću je bilo onemogućeno da se bori za svoj deseti naslov na Australian Openu jer nije bio cijepljen protiv covida-19 te nije ispunio kriterije saveznih vlasti za ulazak na tlo Australije.

Na presici nakon meča Medvedev je bio bijesan zbog ponašanja publike u finalu.

“Na primjer, kada je Rafa servirao, i to u petom setu, netko je vikao ‘naprijed, Daniile’, a tisuću ljudi ga je ušutkavalo. Taj zvuk je bio naporan i pun nepoštovanja. Nisam siguran da ću igrati kada budem imao 30 godina. Opet ću reći, kada dječak u meni ode, bit će teško igrati tenis, tako da ne znam koliko ću se još baviti ovim”, rekao je Medvedev.

Duboko pogođen i vidno razočaran kako ga je tretirala publika u finalu, Rus je kroz suze dao nekoliko šokantnih izjava.

“Samo ću reći nešto o trenucima kad je dječak prestao sanjati. Danas je bio jedan od njih. Neću reći zašto. Od sad igram samo za sebe i svoju obitelj. Da zaradim za njih. Za ljude koji vjeruju u mene i za Ruse jer vjerujem da ondje imam podršku”, rekao je pa je nastavio:

”Ako bude neki turnir na tvrdoj podlozi prije Roland Garrosa i Wimbledona, ići ću onamo, čak i ako bi to značilo da moram propustiti Ronald Garros ili Wimbledon ili bilo što. Dječak je prestao sanjati, ubili ste dječaka u meni. Dječak će igrati za sebe i to je to – to je moja priča.” prneosi “Index“.

