Bivši Đokovićev trener: Nadal je najbolji teniser svih vremena

Rafael Nadal je nakon velikog preokreta pobijedio Danila Medvedeva u finalnom okršaju Australian Opena i postao rekorder po broju Gren slemova. Meč je završen rezultatom 3:2 u setovima za španskog tenisera (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5).

Španski teniser je stigao do rekordnog 21. Gren slema u pojedinačnoj konkurenciji. Španac je iza sebe ostavio Rodžera Federera (Rogera) i Novaka Đokovića, koji imaju 20 titula najvećeg turnira.

Nakon meča počele su rasprave o tome da li je Nadal sada najbolji u historiji ovog sporta. Kako legendarni Boris Beker (Becker) kaže, Španac to jeste.

– Bio je ovo dan kao stvoren za historiju. Nismo imali Nadala u top četiri favorita prije dvije sedmice. Bio je spreman, dobio je pripremni turnir u Melburnu.

Prije toga, bio je povrijeđen pola godine. Sada smo svi mudriji jer Rafa je oborio rekord i ispred je Federera i Đokovića – kaže Nijemac pa dodaje:

– Griješe svi oni koji ga i dalje zovu kraljem zemlje. On je pobjeđivao na svakoj podlozi i svakom Gren slemu barem po dva puta. On je najbolji teniser svih vremena, to sad možemo jasno i glasno reći – zaključio je Beker. prenosi “Avaz“.

Facebook komentari