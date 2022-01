Đoković čestitao Nadalu

Rafael Nadal je sa 3-2 u setovima bio bolji od Danila Medvedeva u finalu Australijan opena.

Na taj način je došao do 21. Grend slem titule i Novak Đoković mu je na tome čestitao.

“Čestitam Rafaelu Nadalu na osvojenom 21. Grend slemu, to je veliki uspeh. Uvek je imao taj impresivni borbeni duh koji mu je donosio prevagu u mečeveima. Čestitam i Medvedevu, dao je sve od sebe“, napisao je Đoković, prenose Nezavisne.

There has been some outstanding tennis played at this year’s #AusOpen and the finals were exceptional. Congratulations to @ashbarty for an amazing performance in front of her home crowd and to Danielle Collins for an incredible tournament. pic.twitter.com/qM3pcDnAeL

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 30, 2022