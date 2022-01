Mladi teniser srušio se u finalu AO, s terena ga iznijeli liječnici

Američki tenisač, inače rođen u Brazilu, u finalu Australian Opena u konkurenciji juniora Bruno Kuzuhara (17) pobijedio je češkog tenisača Jakuba Menšika s 7-6, 6-7, 7-5.

Borba je trajala tri sata i 45 minuta, a meč je bio toliko iscrpljujuć da se da se Menšik na kraju meča srušio pa su ga liječnici s terena iznijeli u kolicima.

Češki tenisač je na meč loptu Kuzuhare odservirao duplu servis grešku te je pao i nije se dizao. Gem prije dramatične završnice igrala se maratonska razmjena od 33 udarca u kojoj se Menšik slomio, a na kraju mu se zbog iznimno velike količine umora morala ukazati liječnička pomoć.

Češki tenisač i tijekom meča padao u par navrata te se žalio na grčeve, a njegovo tijelu na posljetku nije izdržalo te je pitanje bi li mogao izdržati meč do kraja da je isti trajao dulje.

Osvajač GS-a, Kuzuhara, bio je među najboljim juniorima na Australian gdje je ove godine već osvojio trofej u parovima.

Podsjetimo, u ženskoj konkurenciji juniorki, Zagrepčanka Petra Marčinko osvojila je prvi Grand Slam u karijeri pobijedivši Sofiju Costoulas s 7-5, 6-1 nakon samo sat vremena i 16 minuta. prneosi 24sata

Incredible sportsmanship and incredible scenes 👏

🇺🇸 Bruno Kuzuhara defeats Jakub Mensik 7-6(4) 6-7(8) 7-5 and completes a sweep of the #AusOpen boys' singles and doubles titles 🏆#AO2022

🎥: @wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/UY27L2yUU7

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2022