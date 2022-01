Beker: Velika odluka pred Đokovićem, Nadal je najviše profitirao u Melburnu

Boris Beker (Becker), legendarni teniser i bivši trener Novaka Đokovića, istakao je kako je izostanak srbijanskog tenisera na Australian Openu promijenio dinamiku turnira i da bi od toga najviše mogao da profitira Rafael Nadal, piše Avaz.

Zbog deportacije iz Australije, Đoković se nije našao na prvom Gren slemu sezone. U Melburnu je trebalo da brani trofej i napadne rekordni 21. iz Gren slem kategorije. Trenutno ih ima 20, a isto toliko imaju Rodžer Federer (Roger) i Rafael Nadal.

Bez Đokovića turnir nije isti

– Neigranje Novaka Đokovića na Australian Openu je poremetilo dinamiku događaja, na isti način na koji bi i neigranje Rafaela Nadala promijenilo Rolan Garos.

Iznenada, igrači počinju da prilagođavaju svoje snove i očekivanja i možda smo vidjeli to i kroz neočekivan poraz Aleksandera Zvereva (Alexandar), jednog od turnirskih favorita.

Nadal je taj koji može da ima najviše koristi od svega jer je u četvrtfinalu – istakao je Beker u kolumni za “Daily Express”.

Ne zna se šta će biti u nastavku sezone

Uslijedio je osvrt na Novakovu situaciju i ono što bi moglo da ga očekuje u nastavku sezone zbog toga što nije vakcinisan na koronavirus.

– Ko je prije mesec dana mislio da bi Španac mogao da bude sa 21. titulom ispred Đokovića i Federera? To je još jedan razlog zašto je pred Novakom velika odluka.

Bez toga da revidira stare argumente, odmjeravat će činjenice oko toga da sada postaje mnogo teže za nevakcinisane ljude da nastave sa normalnim životom, a kamoli da igraju međunarodne turnire. Iskreno, ne znam šta će izabrati – dodao je legendarni teniser.

