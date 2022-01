NOVINE U AUSTRALIJI PORUČILE ĐOKOVIĆU: A SAD MARŠ!

Đoković je deportiran iz Australije nakon što je sud potvrdio odluku ministra imigracija Alexa Hawkea i neće nastupati na Australian Openu.

U Australiji je ta vijest uglavnom dočekana s velikim oduševljenjem pa tako list The West Australian iz Pertha na svojoj naslovnici ima sliku Novaka Đokovića uz natpis velikim slovima “Now rack off mate!”, koji bismo možda najtačnije mogli prevesti kao “A sad marš!”. prneosi “Hayat“.

The front page of Monday's The West Australian. pic.twitter.com/JxZo6Iv2PK

— The West Australian (@westaustralian) January 16, 2022