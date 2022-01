Migrant iz Novakovog hotela očitao lekciju cijelom svijetu samo s jednom rečenicom

Srbijanski teniser je jedan od rijetkih koji se nije vakcinisao protiv COVID-19 i tako nije stekao uslov za ulazak u Australiju gdje ovog mjeseca održava prvi Grand Slam sezone.

Danima se nagađalo da li će mu tamošnje vlasti ipak progledati kroz prste i pustiti ga zbog medicinskog izuzeća da uđe u zemlju, ali, čini se kako od toga neće biti ništa.

Mediji su stupili u kontakt sa migrantima koji su smješteni u hotelu u kojem se trenutno nalazi Đoković, a za koje su mnogi prenijeli da je neuslovan.

Tako je jedan od migranata Mehdi Ali održao lekciju cijelom svijetu.

“Tužno je to što su me mnogi novinari kontaktirali, da me pitaju o Novaku Đokoviću. U kavezu sam već devet godina, danas sam napunio 24 godina, a vi želite da vam pričam o tome. Pretvaraju se da im je stalo pitajući me kako sam i onda već u narednom pitanju traže informacije o Novaku Đokoviću”, napisao je Ali.

Kako piše The Guardian, Ali ne može ni vidjeti Đokovića zbog strogog protokola i čuvara koji se nalaze na svakom spratu.

“Nikada nisam vidio toliko kamera, toliko pažnje. Nadam se da će Novak Đoković saznati za našu situaciju ovde, i nadam se da će progovoriti o tome”, naveo je Ali.

Ovaj mladić je s 15 godina stigao brodom u Australiju i tražio utočište iz Irana. Izbjeglički status u ovoj zemlji, ipak, nije mu donio sigurnost, a uskoro će devet godina kako boravi u pritvoru – ovom hotelu iako nije optužen ni za jedan zločin.

“Starim, zaista je tužno što je moja mladost, moje tinejdžersko vrijeme – sve je potrošeno”, rekao je Ali.

Mnogi su bili zaprepašćeni situacijom u kojoj se nalaze brojni stanovnici hotela i činjenicom da su neki od njh proveli godine, pa čak i veći dio života u zatočeništvu. prneosi “Novi“.

