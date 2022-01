Kako su sportisti reagovali povodom situacije Novaka Đokovića

Prvi reket svijeta Novak Đoković, nakon jučerašnje drame na aerodromu u Melburnu, višesatnog pritvora, te puštanja iz istog nakon čega mu je definitivno odbijena viza, nalazi se u hotelu u Melburnu, piše Avaz.

Đoković je predao žalbu na odluku australskih vlasti, te će se u toj zemlji zadržati do ponedjeljka i konačne odluke.

Podrška dolazi sa svih strana

Povodom situacije oko Novaka javio se veliki broj sportista, između ostalih iz svijeta tenisa Rafael Nadal, Danil Medvedev, Aleksander Zverev (Alexander).

Nadal je izjavom prilično iskritikovao Đokovića.

– Svijet je dovoljno patio. Da je želio, bio bi u Australiji bez problema. Sam donosi svoje odluke. Svi su slobodni da ih donesu, ali postoje i posljedice, zar ne? Žalim Novaka, na neki način. Ali, u isto vrijeme, znao je uslove već nekoliko mjeseci unazad – rekao je Nadal.

Ruski teniser Danil Medvedev smatra da bi Novaku Đokoviću trebalo dozvoliti da učestvuje na Australijan openu, ako je imao validan razlog za medicinsko izuzeće.

– Ako je Novak s pravom dobio medicinsko izuzeće, trebalo bi da bude ovdje. Ako nije, onda ni ne bi trebalo. Zvuči jednostavno, ali je drugačije u realnom životu. Ne znam kakva je priča – rekao je Medvedev.

Njemački teniser smatra da bi Đokoviću mnogo pomoglo da je bio vakcinisan i da u tom slučaju ne bi bilo ovih problema.

– Na kraju dana, kada pogledate, sve bi bilo drugačije da se vakcinisao. Ali dobio je izuzeće, za koje mora da postoji neki razlog. Imamo još pet tenisera koji su ga također dobili, ali ne znamo im imena – rekao je Zverev.

Oglasio se i Novakov trener sa aerodroma

Sa aerodroma se fotografijom javio Novakov trener Goran Ivanišević, te je napisao:

“Nije uobičajen izlet za put dole”, napisao je Ivanišević aludirajući na Australiju.

Podršku je uputio i hrvatski fudbalski reprezentativac Dejan Lovren.

– Sad još više navijam da Novaka Đokovića osvoji 21. Grand Slam. Drži se Nole – napisao je Lovren na Twitteru.

Cijeli slučaj je na kraju i prokomentarisao i Ben Rotenberg (Rothenberg), najpoznatiji svjetski teniski novinar.

– Šta god se ovdje dogodilo, ovo je krivica isključivo Novaka Đokovića jer se nije vakcinisao. Imao je nekoliko mjeseci da to napravi. Najbolje za sve bi bilo da je nastupio, vakcinisan, bez drame. On je odabrao drugu opciju, napisao je Rotenberg, piše Avaz.

Whatever happens as this unfolds here, this is completely Novak Djokovic’s fault for not getting the vaccine in the first place, which he had *months* to do.

Best case scenario for everyone would have been a vaxxed Novak playing the #AusOpen with no drama. He chose against that.

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 5, 2022